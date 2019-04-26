〈財報〉美中市場表現優於預期 星巴克上調全年展望

星巴克 (SBUX-US) 週四 (25 日) 發布了優於分析師預期的財報，並提高了今年的展望，因為美國消費者的花費增加，而中國的銷售成長也好於預期。

星巴克股價盤後上漲 1%，週四收盤升 0.94%。

(圖表取自 Google)

星巴克執行長 Kevin Johnson 發布聲明表示，公司對美國及中國的店面增長特別滿意，也在繼續加強推動具有領先產業回報率的大型新店開發。

財報關鍵數字

每股純益：調整後為 60 美分，預期為 56 美分；

營收為 63.1 億美元，預期為 63.2 億美元；

同店銷售額：3%，預期為 2.9%；

第 2 財季淨利為 6.632 億美元，即每股 53 美分，高於去年同期的 6.610 億美元，即每股 47 美分。

上調全年展望

此外，星巴克上調了全年獲利預期，預計預計調整後的非 GAAP 每股純益，2.75 美元至 2.79 美元之間，先前為 2.68 美元至 2.73 美元，分析師預估為 2.71 美元。

這次備受關注的同店銷售額，在全球上漲 3%，在美國增長更高達 4%，中國也有 3% 的成長，均令公司感到滿意。

Johnson 說：「憑藉穩健的上半年財務業績，我們有望兌現我們的全年承諾。」

在與分析師的電話會議中，Johnson 強調了星巴克在中國的強勁增長。他表示，他們預計在獎勵計畫的基礎上繼續發展，以便在財年結束時，擴大在中國的行動訂單能力。

星巴克並表示，新產品 Cloud Macchiato 也是本季業績成長的重要因素。

本季星巴克開設了 319 家新店，比去年同期開業數增加了 7%。

不過，分析師認為，星巴克的成長主要來自單價上揚，客戶人數未見成長。GlobalData Retail 董事總經理 Neil Saunders 在早前的評論表示，星巴克似乎未能吸引更多新客戶，年輕的咖啡飲用者愈來愈多地進入小眾獨立咖啡店，這不是星巴克當前計畫能夠補救的。