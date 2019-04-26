蘋果計畫分手亞馬遜 雲端服務支出實際越來越低

早前外媒報導，蘋果在亞馬遜雲端運算服務 (AWS) 2018 年每月支出達 3000 萬美金 (約 9 億台幣)，年增 10%，而且未來還會加大支出。矽谷媒體《The Information》週四 (25 日) 報導駁斥此消息，稱蘋果去年在亞馬遜雲網路服務系統 (AWS) 花費有所降低，而不是支出更多。

矽谷媒體《The Information》週四 (25 日) 報導，蘋果在 2018 年花費了大約 3.7 億美元（每月大約 3000 萬美元），但實際上與 2017 年支出相比，該數字有所下降。蘋果 2017 年為 AWS 投入 7.75 億美元，意味著 2018 年 AWS 支出年降 50%，而非年增 10%。

蘋果 (AAPL-US) 目前依賴自己的資料中心、第三方內容交付網路和雲端平台的搭配組合。蘋果 iCloud 使用亞馬遜雲端運算服務 (AWS)、微軟 Azure 和 Google Cloud Platform 服務。

然而，Google Cloud 在 2016 年資料中心遭祝融之災，導致蘋果用戶暫時無法存取 iCloud 資料，此事件促使蘋果多年來一直致力提供更多的內部雲端服務，不但能節省資金，還能提高可靠性與性能。

為降低對 Amazon AWS 以及 Microsoft Azure 的依賴，2016 年蘋果 Project McQueen 自有雲基礎設施專案曝光。

2015 年蘋果投資 17 億歐元在丹麥設立新的資料中心，2017 年在丹麥再度斥資 9.21 億美元成立第 2 個資料中心，有望在今年開始運營。

蘋果去年底宣布，未來 5 年將斥資 100 億美元 (約 3,000 億台幣)，在美國增設自己的雲端系統與資料中心，計畫自力更生，不再仰賴第三方服務不言而喻。