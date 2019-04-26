恐慌蔓延！全球貿易量正以 10 年來最快的速度下滑

週四 (25 日) 荷蘭經濟政策分析局 (CPB) 最新數據報導，自金融危機爆發以來，全球貿易增長乏力，國際貿易量正以十年來最快速度下滑。

荷蘭經濟政策分析局 (CPB) 數據顯示，截至 2 月份三個月期間，全球國際貿易量移動平均指數下滑 1.9%，這是自 2009 年 5 月以來最大跌幅。

截至 2 月份三個月期間，全球國際貿易量移動平均指數下滑 1.9%。(圖：CPB)

近三個月數據與一年前同期進行比較之後同樣令人失望，該指標連續第二次下滑，也是 2009 年以來的最大跌幅。

近三個月數據與一年前同期進行比較數據圖。(圖：CPB)

全球貿易額主要是從去年年底開始急速下降，單月觀察來看，2 月份全球國際貿易量月減 1.7%。

地區來看，拉丁美洲進口量月減 5.3%、亞洲新興市場進口量月減 3.3% 和歐洲進口量月減 2.2%、美國進口需求也下降 0.6%。

荷蘭 ING Bank 全球貿易分析師指出：「2018 年關稅仍在推動貿易下滑，除 1 月份的反彈外，全球國際貿易量在幾個月內急劇下降。這導致貿易量比一年前減少 1.1%。」

ING 分析師提到：「正如今年頭幾個月採購經理人指數 (PMI) 所示，全球經濟已經降溫，拖累了世界貿易。儘管中國第一季 GDP 數據強勁及其 PMI 帶來樂觀情緒，而這主要與針對基礎設施支出的刺激計劃有關，中國出口訂單仍然停留在 47 (50 以上為景氣擴張)，表明貿易條件惡化。因此，我們預計未來幾個月貿易量不會快速增長。」