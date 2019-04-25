〈台經院看景氣〉3月營業氣候二升一降 製造業連4月攀升

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 3 月製造業營業氣候測驗點為 95.93 點，月增 4.70 點，並呈現連 4 月上揚態勢，而服務業為 96.76 點，月增 5.51 點，由跌轉升；至於營造業則來到 91.18 點，較上月下滑 2.95 點。

台經院說明，儘管 3 月製造業相關數據表現仍疲弱，不過，受惠於出貨天數較上月多，再加上國際油價上漲、下游廠商買盤積極等因素，令部分廠商對當月景氣看法轉好，不過，美國與其他主要國家貿易協商進展不確定性等，還是影響著廠商對未來半年景氣看法。

在製造業調查部分，認為當 (3) 月景氣「好」比率為 46.5%，較上月一口氣增加 35.0 個百分點，認為當月景氣「壞」的比率則為 11.6%，較上月減少 38.5 個百分點，其中，橡塑膠製品業、鋼鐵基本工業、化學製品業和電子機械業廠商看好比例超過一半。

而整體製造廠商對未來半年景氣看法中，看好廠商由上月減少 12.8 個百分點至 32.8%，看壞比率則增加 6.2 個百分點至 15.5%，除了塑膠製品業和電子機械業看好比例較高，其餘廠商對未來半年景氣多以持平看待。

服務業方面因工作天數恢復，加上金融市場表現回穩，相關業者投資收益增加，拉抬銀行業、保險業和證券業對當月景氣看法轉為樂觀，而服務業對未來半年看法，零售業、批發業、餐旅業和電信服務業看好比例均超過一半，其餘產業多以持平看待。

營建業方面，因砂石斷料及其報價漲勢影響尚未完全消除，且空汙法對營建工程機具控管嚴格，加上買賣雙方對於價格認知的差距拉大、供給賣壓仍未減，影響廠商對未來半年景氣看法再度趨於謹慎。

至於不動產業，台經院指出，3 月國內房市交易尚處穩定，不過，由於供給賣壓未減，加上 2020 年總統大選話題加溫，恐使房地產議題遭到稀釋，因此，不動產業者對未來半年景氣看法，也再次趨於謹慎。