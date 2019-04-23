〈渣打經濟展望〉台GDP下修至2.1% 景氣上半年落底後緩步回溫

渣打銀行表示，由於今年第 1 季出口表現比預期來得差，加上歐美經濟成長也同步下修，因此台灣今年經濟成長率預估，從年初 2.5% 下調至 2.1%，整體而言，台灣今年景氣可望在上半年完成築底，第 3 季有機會回溫。

渣打銀行今 (23) 日舉行今年第 2 季經濟展望記者會，渣打東北亞區經濟學家符銘財表示，預期台灣今年經濟成長率約 2.1%，比年初預期的 2.5% 下調 0.4 個百分點，其中上半年因出口疲弱，經濟成長率僅 1.5%，下半年在出口回穩、投資成長帶動下，經濟成長率可望回升至 2.5%。

符銘財解釋，美中貿易戰衝擊導致出口成長放緩，加上全球供應鏈持續調整存貨，將對台灣供應鏈造成更大的壓力，尤其是面板與記憶體價格下修，更衝擊台灣科技製造業前景，預估上半年出口表現將持續疲弱。

不過，美中貿易摩擦促使台商回流，也帶來另一個新契機，符銘財表示，台商回台設廠，推升投資成長，以半導體來說，今年全球半導體資本支出同步下修，但台灣半導體設備進口規模卻逆勢增加，今年 2 月半導體設備規模年增幅高達 18.1%，比起去年設備進口金額下滑 3% 明顯好轉。

符銘財認為，儘管美中貿易戰衝擊我對中國出口市場，但相對的我對美出口卻呈現逆勢影響，預期在下半年出口成長回溫、投資設備增加等因素下，可望帶動景氣自第 3 季起「有條件」的改善。

符銘財指出，景氣上半年落底、下半年緩步回升態勢抵定，但關鍵在於「成長力道有多大？」，從政策面來看，包括稅制優化改革、國內旅遊補助與長照扣除額、公共建設等政策陸續上路，預料可望支撐台灣經濟成長一定的力道，預估台灣經濟成長可能長期落在 2% 到 2.5% 區間。