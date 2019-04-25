〈台經院看景氣〉GDP「上瘦下肥」 預測值維持2.12% 全年小心「3保」風險

台灣經濟研究院今 (25) 日發布我國 2019 年經濟成長率 (GDP) 最新預測值，與上次相同維持在 2.12%，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，儘管今年全球經濟表現恐不如去年，惟減幅有限，後續要留意今年全球經濟有「3 保」風險，分別為中國 GDP 拚「保 6」、美國「保 2」，而歐洲則要「保 1」。

台經院指出，全球貿易成長動能減弱，使台灣今年第一季外需表現疲軟，不過，觀察近期的資本設備進口年增率，第一季較去年明顯上揚，顯示廠商看好下半年台灣出口將會好轉，而提前進口資本設備來因應下半年產能將增加的趨勢，再搭配台商回流投資、政府刺激內需政策，預料國內經濟成長將逐漸回暖。

孫明德強調，今年景氣是「上瘦下肥」，上半年 GDP 約 1.8%，而下半年 GDP 突破 2%。

從內需來看，隨著股市反彈走升，加上政府減輕民眾稅務負擔、補助節能家電、促進國內旅遊等擴大內需政策實行，均有助於提振消費，帶動民間消費動能溫和成長。

因此，台經院預期今年民間消費成長率為 2.30%，較前次預測值增加 0.10 個百分點。

同時，台商持續回流在台設廠投資，加上政府推動前瞻基礎建設，台經院預估整體固定資本形成成長率為 5.36%，較前次預測時增加 0.76 個百分點；其中，民間投資成長率為 4.10%，較前次預測時增加 0.92 個百分點。

外需方面，由於貿易動能減弱，且美國和其他國家的貿易談判結果尚未明朗，台經院預估今年輸出和輸入成長率分別為 2.08%、2.75%，較前次預測值下修 0.62 與 0.46 個百分點；而出口和進口金額成長率則為 0.36%、1.10%，也較前次預測下修 2.17、1.93 個百分點。

物價方面，儘管近期國際油價止跌回升，但受到全球經濟成長放緩需求轉弱，我國核心消費者物價指數 (CPI) 年增率已連續 5 個月低於 1%，加上天候良好，蔬果價格穩定，菸稅調漲效應淡化影響，台經院預期，今年 CPI 年增率僅 0.8%，較前次預測數據下修 0.3 個百分點。