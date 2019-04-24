〈預拌混凝土漲遭罰〉公平會認定台泥等5業者聯合漲價 祭出共6000萬元罰鍰

公平會今 (24) 日公告，台泥 (1101-TW)、國產 (2504-TW)、環泥 (1104-TW)、亞東及天誠等預拌混凝土業者，今年初聯合漲價行為，涉違反公平交易法，對 5 家業者分別開罰 100 萬元至 2000 萬元不等的罰鍰，金額總計 6000 萬元。

據了解，去年 11 月南部地區出現短暫砂石短缺之際，台泥等 5 家業者，於 12 月中旬發布通知書給下游，通知今年 1 月 1 日起調漲預拌混凝土售價，每立方公尺漲價 200 元至 280 元。

對此，公平會認為，5 家業者調漲日期相同、調漲數額及漲幅相當、通知調漲時間相近，具有一致性外觀，難由 5 家預拌混凝土業者採各自獨立調價行為，認定不具經濟合理性。

公平會表示，5 家業者於臺南市及高雄市之預拌混凝土市場占有率，合計均高達 75% 以上，足以影響高雄市及臺南市預拌混凝土市場的供需功能，且在面臨短期成本壓力下，若不調漲價格，將可能產生利潤下降或虧損，惟若單獨大幅調漲價格，勢必導致客戶流失，是以具有聯合漲價以確保共同利益的誘因。

加上公平會指出，5 家業者年初價格調漲幅度高達 17-18%，跟去年各以微幅、漸進調整售價的方式不同，因此認定 5 家業者漲價，具有聯合行為之合意，依違反公平交易法，分別處國產 2000 萬元、台泥 2000 萬元、亞東 1100 萬元、環泥 800 萬元及天誠 100 萬元，罰鍰金額總計 6000 萬元。