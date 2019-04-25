看準「聲控經濟」潛力 中華電信推出智慧聲控服務平台「i寶貝」

隨著 AI 人工智慧和語音辨識技術越發成熟，聲控已逐漸取代手控成為熱門的智慧化生活方式。中華電信 (2412) 看準「聲控經濟」潛力，攜手在地產業夥伴，自主研發智慧聲控服務平台「i 寶貝」，並推出搭載「i 寶貝」的首批限量智慧音箱及 MOD 聲控遙控器，搶攻智慧家庭市場。中華電信表示，以深耕多年的系統整合經驗及前瞻研發技術，結合台灣眾多重量級內容供應商，讓「i 寶貝」成為專為國人打造的智慧聲控服務平台。不但結合中華電信 MOD，可聲控頻道轉台及指定播放內容，更囊括民眾生活所需的多元服務，包含影音娛樂的收聽、教育學習、新聞時事、及生活資訊查找等。在影音娛樂及教育學習方面，與台灣用戶數最多的音樂串流平台 KKBOX、親子童書內容最豐富的 FunPark、以及英語學習權威「大家說英語」等夥伴合作，民眾只要動口不用動手，就能聽音樂、念童書、聽廣播、學英文、問天氣與股價等生活資訊輕鬆享受豐富多元的內容。



此次中華電信強勢推出的「i 寶貝智慧聲控服務平台」，可搭載多款智慧音箱及 MOD 專屬聲控遙控器，皆可透過聲控對話執行 MOD 影視服務的啟用關閉、頻道選取、內容推薦等任務，讓智慧聲控結合 MOD 成為家庭中樞，為民眾打造全新智慧家庭生活。



政府近年來積極推動以 AI、大數據、物聯網等技術來打造智慧城市與智慧生活。中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信此次秉持『數位經濟發動機、創新產業領航員』策略，以自有開發技術結合 AI 聲控應用，研發中介整合平台並採用自有機房，打造出全方位的智慧聲控服務平台。同時，以開放性策略、與台灣設備商及眾多重量級內容供應商合作，一同建構最具在地化優勢的聲控服務本土產業鏈。中華電信呼應政府政策，帶領眾多本土廠商一起邁入智慧生活的領域，共創在地經濟成長，希望幫助台灣邁向真正的智慧城市。



除中華電信外，遠傳先前推出的遠傳愛講智慧音箱是台灣第一個推出桌上型、隨身型的智慧音箱，2018 年 6 月推出的大音箱，獲德國紅點設計概念大獎，上市半年內即熱銷數萬台，今年 1 月乘勝再推出《小愛講》及《小狐狸》兩款攜帶式智慧音箱，《小狐狸》也在 2018 年獲有設計界奧斯卡之稱的「美國 IDEA 工業設計銀獎」，重量僅 255 克是目前是市面上最輕巧的智慧音箱，內建電池、輕巧可攜，將音箱使用的場景從客廳延伸到家中各角落，甚至戶外或行車時使用，滿足消費者多元的應用場景與需求。



至於遠傳愛講智慧音箱提供服務內容包括市場唯一提供音樂雙平台，提供 friDay 音樂、KKBOX 雙平台供用戶自由選擇；串接愛播聽書 FM、博客思聽，並與樂學有聲書獨家合作，收納最廣的中文有聲書庫；並提供各大新聞台直播新聞 (TVBS、非凡、彭博新聞) 及跨平台即時新聞動態(Yahoo 奇摩新聞)。



同時，遠傳愛講智慧音箱透過用戶體驗分析了解用戶使用的情境與功能，在語音辨識的持續優化，高喚醒率獲得多數消費者的好評，透過購買與使用行為發現，有 1/4 用戶主要是買給小孩使用，童書和學習類的有聲書使用率有顯著提升，顯示在親子互動與學習等應用具有發展潛力，在產品設計與內容策展方面都納入規劃，以提升用戶的使用意願及黏著度，致力成為最懂消費者的智慧音箱。