貿易逆差縮減 市場正熱切關注美國Q1 GDP

投資人要坐穩了，美國經濟今年第一張成績單將於週五 (26 日) 公布。在今年初對全球和美國經濟放緩的擔憂揮之不去之際，這個數字值得密切關注。

亞特蘭大聯準會 (Fed) 估計 1 月至 3 月實質 GDP 成長 2.8%，而 Refinitiv 調查的分析師平均預測為 1.9%。弱於預期的 GDP 數據可能會拉低股票和其他資產。

政府的刺激措施，如稅改，去年推動了經濟成長，但現在效益已逐漸消退。華爾街普遍預計，2019 年美國經濟成長速度將低於去年的 2.6%。

由於季節性因素，第 1 季成長將趨於疲軟。因為數據將反映政府部分關閉的因素，這是美國史上最長的一次關閉，雖是從從 12 月開始，但 1 月的大部分時間裡仍在持續。

但週五的 GDP 數字只是未來 3 次相同數據公布的第一個，因為後續的修訂很常見，因此任何對數據的初步反應都可能是短暫的。

Northwestern Mutual 首席投資策略師 Brent Schutte 表示，「只要經濟沒有衰退，情況就會好轉。」

美國 2018 年第 2 季的 GDP 成長率超過 4% 肯定超過當時預期。Schutte 表示，GDP 放緩至許多經濟學家認定的永續水平，將使通膨保持在 Fed 的目標 2% 左右，並將延長經濟成長循環。他補充說，在此背後，對即將到來的經濟衰退的擔憂正在緩解。

還有其他正面跡象。上週三 (17 日) 公布的數據顯示，2 月美國貿易逆差縮減超過預期，為 494 億美元，為 18 個月以來的最低數據。這對週五的 GDP 數據來說是個好兆頭。

隨著美股對經濟成長的預期再次抬頭，建築和製造業等循環性產業的股票表現應優於醫療保健等防禦性產業。

Schutte 表示，推動股市走高的下一個推動因素將是全球經濟成長。

就在幾個月前，分析師認定全球經濟將出現厄運和沮喪。但如果上週優於預期的中國 GDP 數據是個指標，那麼這些擔憂可能已經過頭了。雖然對歐洲經濟健康狀況的擔憂依然存在，但中國經濟刺激計劃似乎正在起作用，緩解了全球目前的擔憂。