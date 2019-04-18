美國2月貿易逆差意外縮小 經濟學家對第1季GDP轉為樂觀

美國商務部週三 (17 日) 公布，2 月份美國商品和服務貿易逆差意外收窄至 8 個月以來最低，從 511 億美元減少到 494 億美元，出口成長 1.1%，進口成長 0.2%。

此數據遠優於預期，經濟學家原本預計逆差在 2 月份會增加至 538 億美元。

這次下降，很大程度上來自中國的逆差減少了 28.2%。今年 2 月美國對中國出口暴增 16 億美元，至 92 億美元，而進口減少 15 億美元，至 393 億美元，因此貿易逆差減至 301 億美元。

總體而言，2 月美國出口額增加 23 億美元至 2097 億美元，而進口額增加 6 億美元至 2591 億美元。

提振美第 1 季 GDP 預期

美國 2 月份貿易逆差意外收窄，也降低了今年初經濟成長放緩的可能性，經濟學家對美國第 1 季經濟成長看法有所提振。

在貿易報告之後，摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 經濟學家將第 1 季 GDP 預測，由年率 2% 提高到 2.5%；高盛集團從 1.7% 上調至 2.1%，並表示他們現在預計淨貿易對 GDP 成長帶來積極貢獻，亞特蘭大 Fed 分行的 GDPNow 模型，經濟成長預期也提高到 2.4% 。

ING Groep NV 首席國際經濟學家 James Knightley 發布報告認為，優於預期的貿易形勢，為第 1 季 GDP 成長創造了一個非常好的條件，目前 2.5% 看起來是可以實現的。

High Frequency Economics 的 Jim O’Sullivan 和凱投宏觀的 Michael Pearce 認為，貿易報告甚至可能將第 1 季度 GDP 推高 1 個百分點。

下週公布 GDP 數據

美國商務部預計 4 月 26 日發布第 1 季度 GDP 報告，去年第 4 季美國經濟增速為 2.2%。

在 4 月初的調查中，經濟學家對第 1 季 GDP 成長的預期中值為 1.6%，預計進口放緩和庫存積累高於預期等因素，可能會對今年的成長造成壓力。