稱美國恐引發「新冷戰」 任正非：西方必須接受其他國家的崛起

中國電信設備製造商華為創辦人任正非表示，美國挑起貿易爭端，恐引發「新冷戰」，若想避免這類衝突，美國必須「保持開放，並接受其他國家的崛起。」

根據陸媒報導，任正非在接受德國媒體專訪時指出，「很不幸，美國把 5G 技術視為一種戰略武器，對他們來說，這就像顆原子彈。」

任正非示警，美國挑起貿易摩擦，導致世界變得激進，失去平衡，恐引發「新冷戰」，如果西方不希望發生這類衝突，就必須保持開放，接受其他國家的崛起。

美國以通訊安全為由，多次呼籲盟國，禁用華為設備；美國國務院主管網路安全事務官員 Rob Strayer ，今年 2 月於「世界通訊大會」(MWC) 表示，華為的 5G 設備，恐使美國及其盟國，面臨「中國間諜風險」，「華為在玩兩面手法搞欺騙」。

紐約大學法學教授 Jerome Cohen 指出，華為無力抵抗來自中國政府或中國共產黨的命令，「華為將不得不交出對方要求的數據，配合執行相關監視活動。」

英國諾丁漢大學中國問題專家 Martin Thorley 直言，像華為這種規模的公司，若未經常與共產黨互通有無，就無法在中國獲得成功，「對華為來說，反抗來自共產黨的要求，需要近乎魯莽的勇氣；當你的對手是警察、媒體、司法機構和政府時，你會怎麼做？」

任正非年初接受媒體採訪時，否認華為替中國從事間諜活動，並強調，「我愛國、支持共產黨，但我不會做傷害世界的事情。」