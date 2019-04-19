馬斯克與SEC要求延長一週時間 以解決推特的法律糾紛

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 與美國證券交易委員會 (SEC) 告訴法官，他們需要更多時間，以解決有關馬斯克使用推特的法律糾紛問題。

馬斯克與 SEC 在週四 (18 日) 遞交法官的聯名信上表示，他們無法在法官 Alison Nathan 所要求的 4 月 18 日最後期限前達成協議，要求法官再給予一週時間，讓他們在 25 日之前提交報告。

雙方表示，雖然未能在期限前談成協議，但已透過電話討論超過 1 個小時時間，並繼續討論可能的解決方案，他們希望在下週四之前報告是否已達成協議。

特斯拉股價週四上漲 0.75%，收 273.26 美元。

(圖表取自 Google)

先前法官駁回拘留請求

4 月 4 日，法官 Alison Nathan 給馬斯克兩週時間，以解決他與 SEC 之間的分歧，並駁回 SEC 要求以藐視法庭罪拘留馬斯克的請求，SEC 認為，馬斯克違反了去年 10 月與 SEC 達成的和解協議。

Nathan 當時表示，她非常擔心，可能無論她做任何決定，問題都不會得到解決。因此要求雙方「深呼吸」之後，回到合理的情境，共同找出解決方案。

如今，兩週的時間仍不足以讓雙方達成協議。

這次法律糾紛的爭議，源於馬斯克在今年 2 月，提到特斯拉生產預測的推文。起初，馬斯克在推特上對數百萬粉絲寫道，他們將在 2019 年生產約 50 萬輛汽車，而這個說法也立即引起市場猜測。但之後，他又在推特上修正，表示他的意思是特斯拉可達到年產 50 萬輛的峰值，但預計今年的產量仍在 40 萬輛左右。

SEC 認為，馬斯克這樣的推文，違背了去年 10 月達成的協議。去年馬斯克在推文惹禍，表示他已經「資金到位」，將以每股 420 美元將特斯拉公司私有化。但馬斯克無法提出證據，為何他在當時可對外提出如此說法，而且屬公司重大事項，卻在盤中隨意發出。最後，馬斯克及特斯拉各繳交 2000 萬美元罰款，與 SCE 和解。

特斯拉下週公布財報

特斯拉下週將有兩項重要的公開演講，目前正在密集準備。下週一，公司預計概述他們在發展自駕車上的努力成果，以說服華爾街分析師相信，特斯拉在此技術上具有競爭優勢。下週三，特斯拉將公布第 1 季財報，先前馬斯克表示，在去年 3、4 季實現獲利之後，今年第 1 季可能見到虧損。