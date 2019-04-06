馬斯克與SEC鬥法的可能結果？專家：鉅額罰款 但不會下台

封口？罰款？下台？該怎麼處理馬斯克 (Elon Musk)？

這位特斯拉 (TSLA-US) CEO 週四 (4 日) 為其行為卯上美國證券交易委員會 (SEC) 而出席了法院聽證會。這次，金融監管機構指控馬斯克今年初在推特上發布實質企業訊息，違反了先前和解協議的條款。馬斯克則聲稱他沒有做錯任何事。

SEC 前檢察官 Elliot Lutzker 認為，最終 SEC 並不會要求剝奪馬斯克的 CEO 職位，而是要求馬斯克支付遠高於去年 2000 萬美元和解案的罰款金額。

但現任 Davidoff Hutcher & Citron 公司和證券合夥人的 Lutzker 說，「除非馬斯克放棄推特」，否則他認為馬斯克未來會繼續惹上麻煩。

爭議點何在

最新這一輪的法律大戰始於 2 月 19 日，當時馬斯克向他超過 2400 萬名推特粉絲推文指出：「特斯拉在 2011 年製造了 0 輛汽車，但 2019 年將生產約 50 萬輛。」

稍後不久他又推文澄清：「我的意思是 2019 年底的年化生產率可能在 50 萬輛左右，即每週 10 萬輛。一年的交車數估計仍約為 40 萬。」

4 月 3 日晚間，特斯拉重申其 2019 年全年預計交車數 36 萬至 40 萬輛不變，同時公布令人失望的第 1 季交車數 63000 輛電動車，低於分析師預期的 76000 輛。

因此，要達到其展望數字的低點，特斯拉需要在 2019 年向客戶交車超過 29.7 萬車輛，或平均每季 99000 輛。這比特斯拉在任何一季的交車數都要多；2018 年第 4 季的記錄是 90700 輛。

曼哈頓聯邦法院法官 Alison Nathan 聽取了口頭辯論後沒有做出立即裁決，她要求特斯拉和金融監管機構試圖在兩週內解決他們的分歧。

作為回應，馬斯克發表聲明指出：「我非常尊重 Nathan 法官，對她今天的裁定感到高興。被質疑的推文是真實且對股東來說並不重要的，絕不違反我與 SEC 的協議。我們一直認為，我們應該能夠直接與 SEC 解決任何分歧，而不是過早地向法院提起訴訟。正如今天 Nathan 法官所指示的。」

可能的結果

Lutzker 以其經驗對此案件的看法是：「當雙方之前和解時，SEC 認為問題已經解決了。馬斯克則認為他的推文不必得到預先審閱。他錯了。」

他認為 SEC 可能不得不退回藐視法庭的立場。「很明顯雙方現在都自認有理，」Lutzker 說，「SEC 希望馬斯克遵守和解協議，而馬斯克的律師希望 SEC 放棄藐視法庭控訴，因為他不是違反證券法規律的累犯，只是一名推文累犯。」

但他也認為馬斯克的律師對他們的論點陳義過高，「他們一直說 SEC 試圖違反他的憲法第一修正案權利。這就真的太過頭了。雙方又不是世仇。」

接下來會發生什麼？

如果達成協議：Lutzker 預期協議中會包括罰款。

他說，「如果撤銷藐視、暫停或禁止馬斯克出任企業主管的控訴，馬斯克將需支付高額罰款，遠遠超過已支付的 2000 萬美元。雙方將再次達成和解，法院必須批准。馬斯克能否遵循令人質疑，除非他放棄推特。」

如果沒有達成協議：如果 SEC 和馬斯克未能達成協議，Lutzker 預計法院將試圖在不損害特斯拉股東的情況下小心處理針對馬斯克的處分。

他說：「法院將試圖做出一些不會對特斯拉股東造成不利影響的判決。」「我不認為他們會把他拉下 CEO 職位，因為他並沒有犯罪。最可能的狀況是會有大筆罰款。作為 CEO，馬斯克可能被短期停職。他們已經取消了他擔任董事會主席的權利，並讓公司取代他擔任董事長。他們不會取消他 CEO 的職務的原因在於：無論好壞，他就代表了特斯拉。」

Lutzker 補充說，從長遠來看，SEC 需要重新審視其政策，允許上市公司高階主管利用社群媒體作為與股東溝通的手段。無論是推特、臉書還是其他平台，「我認為他們之前並未設想過社群媒體將成為與股東溝通的唯一或主要手段，尤其是不假思索、即知即行的 CEO。」