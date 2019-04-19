Pinterest 與 Zoom 兩大獨角獸上市 Zoom Technologies 沾光大漲

兩大科技獨角獸，圖片分享社交網站 Pinterest (PINS-US) 與影片會議公司 Zoom Video (ZM-US) 週四 IPO 掛牌上市，分別大漲 28% 與 72%，激勵華爾街情緒。然而不知是明星效應外露抑或市場傻傻分不清楚？與 Zoom Video 近乎同名的中國科技公司 Zoom Technologies 週四場外股價也意外沾光暴漲。

圖片分享社交網站 Pinterest (PINS-US) 週四 IPO 首日，美股開盤報每股 23.75 美元，較發行價 19 美元上漲 25%，盤中一度漲逾 31%，收漲 28.42% 至每股 24.40 美元。

Pinterest 週四股價走勢圖。

自 2017 年 Snap 以來，Pinterest 是在美國 IPO 上市最受矚目的社交媒體，鑑於該公司具增加營收和用戶群的能力，投資者預料該企業將在市場上有強勁表現。

週四 Pinterest 首次掛牌亮相大獲成功，預示其在美國 IPO 市場良好前景。 Pinterest 首席財務長 Todd Morgenfeld 表示，我們的重點是在未來幾年內建立最好 Pinterest。

E*TRADE Financial Corp. 高級副總裁 Chris Larkin 表示：「當你看到 (Pinterest) 股價初步飆升時，這是一個非常明確的獲利強大指標。」

影片會議公司 Zoom Video Communications (ZM-US) 週四 IPO 首日，美股開盤報每股 65 美元，較發行價 36 美元漲 80%，盤中漲幅一度超過 83%，收漲 72.22% 至每股 62 美元。

Zoom 首席財務長 Kelly Steckelberg 表示，這是一個非常有利的市場，投資者確實看到軟體即服務企業的機會。

然而，市場明星效應外露，與 Zoom Video 近乎同名的中國科技公司 Zoom Technologies 也沾光，Zoom Technologies 週四場外交易股價大漲，單日漲幅超過 120%，隨後漲幅收斂，收漲 10.2% 至每股 2.7 美元。

Zoom Technologies 週四沾光暴漲，單日漲幅超過 120%。(圖：investing)

Zoom Technologies 自 2014 年從那斯達克下市，該公司股價自 3 月 22 日以來漲幅超過 1000%。

華爾街分析師表示，很顯然投資者將其 Zoom Technologies 與 Zoom Video Communications 混為一談。

美國場外交易集團 OTC Markets Group 警告投資者，購買 Zoom Technologies 股票前要謹慎行事。