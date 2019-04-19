分析師警告：美股因快速V型反轉而過於疲憊 投資人宜當心

加拿大 RBC Capital Markets 週四 (18 日) 發布報告認為，標普 500 指數在不到 4 個月的時間裡，由熊市邊緣強勁反彈，迅速來到接近紀錄高點，這使得股市看上去已經「疲憊不堪」。他表示，在這種情況下，至少短期應持謹慎態度。

公司首席技術策略師 George Davis 表示，隨著標普 500 指數接近歷史高位，估值已經成為非常緊迫的擔憂，對股市應該更為謹慎。

距先前高點僅 1%

標普 500 指數去年在 9 月 20 日收於 2930.75 之後，第 4 季的巨幅拋售，使股市在聖誕節前夕來到熊市邊緣。但接下來出現令人意外的 V 型反彈，由波段低點彈升 24%，距先前的高點只剩 1% 的差距。

標普 500 指數週四持續走高，上漲 0.2%，來到 2905 點。

美股恐陷疲憊 (圖表取自 Market Watch)

Davis 指出，收在 2900 點上方，可能會延遲修正的潛力，並重新測試 9 月 21 日創下的 2941 點的盤中高點。

與此同時，當指數收盤的點數，低於 2901 點的支撐位下方時，可能會展開修正，而向下修正的第一個目標是 2860 點，若持續下行，下一個支撐點為 2785 點。

美股恐高處不勝寒

在這波大漲行情下，股市的特色之一，是投資人即使對股市的熱情已經升溫，但實際資金並未入場。

全球最大的資產管理公司貝萊德執行長 Larry Fink 近日主張，正是由於資金過剩，近期美股更有可能出現「融漲 (melt up)」，而不是「崩盤 (melt down)」。

當股市融漲時，投資者擔心錯過上漲機會，因此參與了一場瘋狂的搶購。在融漲過後，往往會出現大幅回檔。

這種害怕錯失 (FOMO) 的情緒，已經成為多位華爾街分析師對近期美股走勢的共識。

Oakworth Capital 總經理 John Norris 表示，他認為股市接下來會出現較大的波動。現在人們感到自滿，並在股市上漲階段享受這種情緒，但今年可能會有一段期間是痛苦的。

華爾街資深老將 Bob Farrell 認為，一旦股市到達新高，投資人就該非常小心。因為，由 FOMO 所推升的高點，在市場逆轉時，將見不到任何警告。