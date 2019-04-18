〈房產〉北台灣房市今年首季房價陷入盤整 估近期成交量難放大

房市市調機構統計，今年第 1 季北台灣各縣市新成屋、預售屋建案成交行情，僅台北市微幅下挫，新北、基隆與新竹地區維持平盤，另桃園與宜蘭地區則略微上漲。住展企研室經理何世昌指出，今年首季北台灣各縣市房價表現平穩，但季度波動幅度卻越來越小，呈現「漲不動、跌不了」的「死魚盤」，顯示房價依然未脫離盤整格局。

同時，在買、賣雙方僵持局面似乎比選前更嚴竣，何世昌預估，近期房市成交量難以放大。

住展統計，台北市今年第 1 季新建案均價降至每坪 84.6 萬元，中止連續兩季反彈，並較去年第 4 季每坪微跌 5000 元、季跌幅約 0.59％；若與去年同期相比，則每坪年漲 1.5 萬元，年漲幅約 2%。

何世昌指出，近兩、三年以來，台北市新建案價格表現，大致呈現「預售屋強、新成屋弱」的格局。今年第 1 季卻截然不同，新成屋成交價相對穩健，預售屋價格則從近年高點下彎，不過看起來比較像「漲多回吐」，尤以近期漲幅較多的中山、南港、文山等區跌幅稍重些。

新北市第 1 季新建案房價仍是每坪 38.5 萬元，與前季持平；與去年同期相比，則每坪上揚 5000 元、年漲幅約 1.3%。

新北市主要行政區房價波動幅度大多不高，但以板橋、土城等區房價漲幅比較凶悍，關鍵在於新興重劃區買氣活絡，建案頻頻調高售價所致。雖然現在板橋與土城市況仍優於多數行政區，但若跟未漲價前相比，目前這兩區買氣已明顯下滑了。

何世昌認為，市場預期九合一大選後，房市能夠回歸基本面，但 2020 年總統選舉前哨戰提早開打，以及經濟成長力道不振，衝擊到購屋意願。同時，北台灣投資買盤又面臨被高雄所分食的窘境，剩下的自住買方縮手不追價，但賣方也不願降價，買、賣雙方僵持局面似乎比選前更嚴竣，預估近期房市成交量難以放大。