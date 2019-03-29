〈房產〉今年房市首波交易熱季開跑 信義房屋門市3月走旺

上市房仲業信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 3 月交易狀況，3 月交易量年增約 18%，主要都會區普遍呈現量增，台北市年增 28%、新北年增 18%，北部買氣回籠跡象明顯，今年 3 月整體房市買氣表現明顯優於去年同月。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去兩、三年房市移轉棟數都是歷史低量，顯見過去一段房市修正時期，市場上累積了遞延的購屋量能，隨整體房市價量逐漸穩定，買盤逐漸回籠，尤其當購屋人發現最近看的房子，被其他買方搶先成交後，心態上就會轉趨積極一點，而今年開春後市場買盤就快速回籠，反應到 3 月房市交易量能出現明顯回溫。

信義房屋統計，各門市中台北市 3 月房市交易量年增 28%，平均房價也拉高至每坪 62.3 萬元，主要台北市大安區、中正區等市中心區域，交易量明顯回溫，拉高整體平均單價，另外也發現到台北市的換屋型買盤出籠，帶動市場交易增溫。

新北市各門市則是交易量能增 18%，平均成交價每坪 34.1 萬元，優於去年同月的 33.6 萬元，整體表現平均，北市外圍第一圈的捷運站生活圈，或者是外圍相對平價的重劃區，都可發現買氣回籠，交易量較去年同期反彈。

中南部地區則以台南與高雄的表現最佳，台南市交易量年增逾 3 成，尤其是區域內的店面、透天土地等產品，買氣表現維持高檔，高雄市則是交易年增 8%，延續去年第 4 季以來的強勁表現。

曾敬德表示，3、4 月是房市交易的黃金月，通常交易量會較其他月分平均多出 1 成以上，而今年買氣在年後很快就回籠，不過現階段市場上仍以穩定的自用型買盤為主，並非有明顯投資或追價狀況，因此價格還是維持區間盤整機率較高。