〈房產〉房市329檔期全台爆推案5000億元 台中豪宅領軍成長最猛

房市 329 檔期將登場，去年底因選情拉鋸建案觀望進場，推案力道在今年首季爆發，全台北、中、南都有指標建案進場，數字科技 (5287-TW) 旗下「591 新建案」統計六都及新竹等都會區，今年推案量破 5000 億元，相比去年 329 檔期，實際推案量成長逾 4 成。

591 新建案依統計資料指出，其中台中靠著指標豪宅注入爆出近千億案量，去年相比大漲 6 成，成長驚人。

根據 591 新建案，今年 3 月中到 4 月底的 329 檔期建案，其中北台灣今年預估推案量逾 3500 億元，較去年同期實際推案量成長 5 成，台北市黃金門牌信義區，除了位於信義計畫區的的標豪宅「冠德信義」正式公開，捷運永春站旁的都更案「森業永春」逾 1000 坪基地，在該區具有一定稀有性。

近年來鮮少推案的南港區，在南港輪胎 (2201-TW)「世界明珠」開發案都審通過，帶動區域詢問度，部分建案趁熱進場，位於南港車站商圈的「香榭帝寶」規劃 25-45 坪，便利的交通及商場機能，鎖定自住客，皇鼎建設則選擇在後山埤商圈推出「皇鼎一品」，打破以往皇鼎建設 (5533-TW) 先建後售的慣例，採預售方式，總銷達 40 億元。

新北市今年各大重劃區均有不少新案進場，光是江翠北側重劃區就有破 200 億元的推案量，立信機構在 329 檔期則有「立信吾界」、「立信新外灘 5 - 瀚疆」及「立信新外灘 6 - 帝國花園廣場」等三案進場，總銷 80 億元的「帝國花園廣場」將規劃住商混合大樓，1-4 房格局，小坪數規劃入手門檻較低。

台中今年案量預估 936 億元，比去年同期成長超過 6 成，市區指標豪宅最受矚目，草悟道開發案，除規劃洲際大飯店外，也將有豪宅「勤美之森」，規劃換屋型產品，另外，興富發建設 (2542-TW)2018 年年才以 40 億元購入高鐵烏日站區超過 7000 坪建地，今年馬上就推新案，總銷約 170 億元，將規劃住商混合產品。

在南台灣部分，台南今年案量穩定，在地建商持續推案，高雄則是「韓流」當道，案量突破 700 億元、較去年同期大增 5 成，主要是有賴於兩大豪宅案量注入，京城建設 (2524-TW) 及國城建設將分別在美術館特區、亞洲新灣區推出豪宅，「美術皇居」及「國城復興中華案」總銷總計約有 260 億元，也炒熱了 329 房市檔期。