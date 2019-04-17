〈房產〉今年首季高雄家戶購屋比成長 全台六都之冠

房仲業者統計全台六都的家戶數與建物買賣移轉棟數據數，計算反應區域房市買氣的家戶購屋比，成長最明顯是高雄市，今年高雄市第 1 季家戶購屋比，從 2018 年首季每千戶人家有 7.3 戶購屋，增加到每千戶人家有 8.4 戶購屋，成長 15%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於每個區域人口家庭戶數不同，光看買賣移轉棟數無法比較區域買氣，因此以每家戶數有多少比例購屋，大致可以觀察市場強弱與變化，今年第 1 季買氣最強的還是台中市與桃園市，每千戶就有接近 9 戶多購屋，其次是南台灣高雄市，每千戶家庭有 8.4 戶購屋，高雄年增長幅度遠勝於六都，可以看出現階段高雄房市買氣成長狀況。

台北市因為房價水準較高，買賣移轉棟數雖高於台南市，不過因為家庭戶數眾多但移轉少，家戶購屋比例反而位居六都之末，新北市則是家戶購屋比和去年相似，維持每千戶人家有 8.1 戶購屋，桃園市則是買氣相對雙北暢旺，今年第 1 季每千戶家庭有 9.3 戶購屋，台中市則是最多的區域，反應區域房市需求穩定，每千戶人家有 9.5 戶購屋，區域房市購屋買氣六都之冠。

至於高雄市則是成長幅度最大的區域，從每千戶人家 7.3 戶購屋成長到 8.4 戶，也反應現階段高雄房市穩定的買氣，曾敬德表示，高雄市不管是一手市場、中古成屋市場與土地交易市場，從去年底開始買氣就轉熱，不過觀察也發現買氣增加後，市場價格似乎有反彈跡象，未來買方是否能夠接受，可能還是後續交易能否持續增溫的關鍵。