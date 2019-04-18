【鐘國忠專欄】第一季財報公布前 對台股的操作態度

(一) 外資 4 月以來加大買超台股

台股在國際資金寬鬆效應之下，多頭走勢延續第 1 季行情，日均量逐漸重回 1500 億元以上，台股近日也來到 11000 點附近，而外資 4 月以來大幅買超約 480 億元，占首季買超 1033 億約 46%，第 2 季以來，外資法人買超動作更快，台股熱度又慢慢回到去年 9 月時，而此次股市的熱絡，除了國際資金行情，總統大選行情的推動，也讓台股目前見回不回！

(二) 留意市場法人未來會較有興趣者

由於先前市場對年報預期過度悲觀，但年報公布後，多數個股利空不跌，目前市場對首季財報預期，隨股市大漲逐漸提高，上市公司第 1 季營收 7.95 兆元，年增約 1%，表現優於預期，這部分已反應在個股表現上，預期 5 月中財報公布前，財報表現較佳的個股，部分會先反應，然 4 月後半段部分，台股上漲動能恐有壓力，除財報因素，時序進入報稅季，對資金動能也有干擾。

過去 2000 年以來，台股第 2 季上漲機率僅 42%，是全年中最低，不管是因第 1 季財報或報稅，此時相對是應漸漸選擇有基本面作為支撐保護的個股，因為目前市場不乏資金，大盤不易快速拉回，但因不少個股漲多，因此資金較易偏向流向落後補漲與高股息殖利率。

依規定，第 1 季財報須於 5 月 15 日以前公布，附表可看出，公布財報的前後，指數表現不一，公布前 40 日，大盤平均漲幅 2.48%，到前 20 天 (1 個月)，就成為平均跌幅 0.79%，前 10 天(半個月) 平均跌幅則約 0.03%，當天公布日平均則下跌 0.48%，公布後 10 天 (半個月) 平均漲幅約 1.13%，後 20 天 ( 1 個月) 平均跌幅約 1.21%，換言之，進入首季財報公布前後 1 個月期間，指數變動已進入相對抗漲局面。

再度強調，目前對第 1 季財報預期，與先前對去年年報預期有不同認知，從最近陸續有公司公布財報之後，利多反而不漲就可窺出，因此當下有三大類股操作方向得留意：

1. 去年的年報虧損者，且前年也是虧損，應減碼出清為宜。投資人會問是否賣後出現轉機而大漲？或許有可能，但機率相當低！去年上市櫃公司獲利超過一個資本額以上，共約 84 家公司，何不挑選賺錢公司投資，而選擇不賺錢公司?

2. 第 1 季營收年成長 1 成以上公司，可密切追蹤，至少公司營收成長，可補足毛利率下降。

3. 去年第 1 季獲利不佳，但今年第 1 季營收成長，或去年第 4 季毛利率已大增，表示公司出現轉機，這部分可以更加留意。與第一點說明不同處在於，公司營收與毛利率有明顯改變，而第一項是虧損再虧損，只是相信那個做夢題材，另外，因為去年獲利基期低，一般投資人較不注意，一旦公司公布第 1 季獲利，反而會因獲利大幅成長，而推升股價上漲，這也是市場法人較有興趣著墨的個股。