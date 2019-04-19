《掌握市場週期》優秀投資人都擁有甚麼特質?

以下內容節錄自 霍華 ‧ 馬克斯《掌握市場週期》

優秀投資人的特質

有個好方法可以判斷上面描述的優秀投資人，就是當他對趨勢的洞察，是否提升他的投資成功機率。

假設在一個罐子裡有一百顆球，有些是黑色的球，有些是白色的球，那你應該賭哪個顏色的球會出現？

如果你對於罐子裡有什麼一無所知，那麼這場賭局就只是個猜測問題：無知的投機。這跟你知道裡面有五十顆黑球與五十顆白球的狀況一樣。你可以聰明地賭黑球會出現，就像賭白球會出現一樣，但是不論哪一種情況，正確的機率都是一半一半，因此投注很蠢，除非提出的賠率一樣，而且免付入場費（在投資上，就是佣金或買賣價差）就能夠下注。除非你很幸運，不然下注在相同出現機率的黑球或白球上並不會有利可圖，而且你完全無法指望運氣。在對罐子裡有甚麼東西缺乏理解優勢的情況下，不會有可靠的獲利。

當然，你的對手讓你用一半的賠率下注在黑球，必須（1）你的對家不知道有七○％的機率會出現黑球，三○％的機率會出現白球，而且（2）他不知道你知道黑球與白球出現的機率。如果對罐子裡裝了什麼東西所知跟你一樣多，那麼這個賭注就會回到無利可圖的情況。

換句話說，為了在比賽中贏得比輸得多，你必須有知識上的優勢，這就是優秀投資人擁有的特質：他比其他人知道更多未來的趨勢。

然而，重要的是要記住我之前說的話：即使你知道發生的機率，也就是說，即使你對趨勢有卓越的洞察力，你仍然不知道會發生什麼事。即使在罐子裡的黑球與白球比例是七十比三十，你仍然不知道下一次被抽出來的是哪個顏色的球。沒錯，黑球比白球更有可能出現，但是仍然有三○％的機會出現白球。當罐子裡有白球、也有黑球時，在選下顆球時，隨機與外部的力量尤其會發揮作用，結果就無法確定。

但是這一切都說明，這場賭局如果要值得玩，不一定所有事情都要確定。長期來看，對趨勢變化的了解比別人多，就足以創造成功。

了解週期的好處

（中略）

優秀的投資人會關注週期。他會注意到過去的週期是否在重演，理解人們身處在形形色色週期的哪個位置很重要，以及知道這些事對他採取的行動有什麼影響。這讓他能夠對週期與人們所處的週期位置做出有用的判斷。特別是在：

我們正接近上漲行情的開始階段，還是處於後期階段？

如果一個特定的週期已經上漲一段時間，我們現在是否已經處於危險的範圍？

投資人的行為是否顯示出他們被貪婪或恐懼所驅動？

他們看來能適當地規避風險，或是只是愚蠢地承擔風險？

是否市場過熱（而且價格過高）或急凍（因此價格便宜）是因為週期而發生？

整體來看，目前我們在週期中的位置是否意味著應該要著重在防禦上，或是該積極採取行動？

注意這些要素會給優秀的投資人帶來優勢，讓贏的機會比輸的機會多。他了解趨勢或成功的可能性；因此他知道罐子黑球與白球的一些底細，而其他人不知道。他對於贏的機會是否會比輸的機會高有些了解；因此當趨勢對他有利的時候，他會投資更多，趨勢不利的時候，會投資更少。重要的是，這些事都可以根據目前的狀態觀察來評估。我們會在後面的章節看到，這些事可以告訴我們如何為未來做好準備，而且我們不需要會預測未來。

請記住，我們處於形形色色週期的位置會對賠率有很大的影響。例如，我們會在後面的章節看到，當下面的情況發生的時候，投資獲利的機會會增加：

經濟和公司的獲利很可能上漲，而非下跌，

投資人的心態冷靜，而不是看多，

投資人意識到風險，甚至過度關注風險，以及

市場價格沒有變得太高。

這些事件（還有更多）都有週期，而且知道我們處於週期的哪個位置，可以有助於提高成功的機率。簡而言之，透過週期的變動，對影響未來事件的機率分布重新配置。或許我應該就投資報酬做說明：

在各種週期裡，當我們的位置在中間的時候，預期的報酬是「正常的」。

當週期處於有利的位置時，機率分布會往右移，使得現在預期的報酬對我們有利，我們處於週期裡的有利位置，因此更有可能獲利，虧損機會很小。

但是當週期達到危險的極端時，我們成功的機會很小，這意味著出現的結果可能不太好，獲利的機會很小，而且虧損的機會更大。

即使只在單一週期裡的位置改變，也是如此。例如，無論經濟和公司的獲利怎麼變動，（也就是說，就像學者說的「其他條件不變」），當投資人沮喪與害怕的時候（因此導致資產價格下跌），報酬的前景會更好，而且當他們狂喜和貪婪的時候（因此帶領價格上漲），報酬的前景就很糟。

隨著我們在週期裡的位置改變，勝算也跟著改變。如果不順應時勢，進而改變投資立場，就是消極的在看待週期。換句話說，我們忽略提高成功機率的機會。但是如果我們應用對週期的一些洞察，就能在成功機率較高時加碼到更積極的投資標的上，而且可以在成功機率較低的時候減碼，增加防禦性投資。

研究週期的研究者並不知道接下來會發生什麼事，就像洞悉罐子裡的球的人不知道接下來將會出現哪個顏色的球一樣。這兩種人對於可能會發生什麼事都有知識優勢。研究者對週期的知識，而且即時知道我們所在的週期位置，能夠對一個想要達到優異績效的投資人所具備的優勢提供很大的幫助。

知道黑球與白球比例是七十：三十的選球者擁有優勢，比其他人更了解我們處於週期的哪個位置的投資人一樣也有優勢。這本書的目的就要幫助你成為這樣的人。

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圖片來源 : 商周出版

橋水基金創辦人瑞．達利歐盛讚：「本書是一本必讀之作，不僅因其中含蓋了最重要的內容，更因為霍華是他的世代最頂尖的投資大師之一。」

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《作者簡介》

霍華 ‧ 馬克斯是橡樹資本（Oaktree Capital）聯席董事長兼共同創辦人，該公司管理的資產超過 1,200 億美元，是市場上最舉足輕重的投資管理公司之一，不僅以驚人的打敗大盤的長期績效聞名，更以霍華．馬克斯寫給客戶的「投資備忘錄」深受各界矚目。

《華爾街日報》曾讚譽：「投資界最令人期待的盛事，除了巴菲特每年的波克夏股東大會，就是霍華．馬克斯的備忘錄！」，連巴菲特本人也罕見背書：「只要在郵件信箱裡看到霍華．馬克斯的投資備忘錄，我會馬上打開閱讀！」霍華．馬克斯濃縮歷年備忘錄及價值投資心得寫下的《投資最重要的事》，更是投資者人手一冊的必讀經典。

曾預測網路泡沫與金融海嘯的霍華．馬克斯，逆勢獲利的原因正來自他對於「週期」的不凡洞見。《掌握市場週期》正是深度探討「週期」這件「投資最重要的事」，揭露週期的成因以及該如何應對。

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