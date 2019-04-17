【馮冠華專欄】GDP數據又或令市場再起波動

4 月 17 日推介 - 中國銀行（3988）

1）上日港股市況總結：恆指週二低開高走，走勢又是和上證相似，指數早段曾下跌約 146 點，低見 29665 點，但中午前已止跌回升，最終以 30130 點收市，上升 319 點，全日上下波幅達 487 點。成交金額按日下跌約 5% 至 1043 億。滬深港通總成交額也按日下跌約 2% 至 141 億，流向仍是淨流入，金額再上升至 10.4 億。北向結束七天的淨流出，轉向為淨流入，金額約人民幣 34.3 億。藍籌 28 升 20 跌 2 持平。



板塊方面，教育股因政策消息而大漲，內銀、內險和 5G 概念股也強勢。做空方面，佔大市成交回落至 15.2%，仍屬偏高水平。牛熊證街貨最新比例為 69:31，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 31:69，重貨區方面，熊證上移至 30500-30549，牛證重貨區則返回 29050-29099。

簡評：金融市場變幻莫測，前天市場憂慮中央放水或會收慢，豈料人行昨天卻重啟逆回購，中港兩地股市即大幅造好。前天港股高開低收，上下波幅約 470 點；昨天低開高收，上下波幅約 487 點，市場逆轉之速度真的快得驚人。當然，投資者最關注的，莫過於後巿能否雨過天青，繼續上升？

單看昨天大市的成交額，幾可說上升動力仍然不足。話雖如此，筆者最近已多次建議回調買進，中長線看多中港股市的觀點也不變。再來溫故新知，看多的理由，包括股值仍吸引，中國經濟在減稅降費及 5G 帶來的商機下仍有不少上行空間，3 月的 PMI、出口及新増貸款額也喜出望外，且 MSCI 納入因子提高不在話下，中美貿易談判理應有突破，科創板面世前氣氛也應不會太差。



若是從另一角度看，由於市場短錢充裕，消息敏感度亦極高，大幅波動或更頻繁。比方說，今天早上十時公佈的中國一季度 GDP 數據又或令市場再起波動。還記得筆者那句「即使最牛的股市，也不會每天也上升」嗎？反覆向上也不是太壞吧！

從昨天滬深港通南下淨流入資金看，內險股仍是北水所愛，內銀股在上週五公佈的新增貸款超標及昨天的人行逆回購下，追落後也屬合理，重磅的建行（939）及工行（1398）均能大漲逾 3% 不是偶然，中行（3988）則是昨天淨流入最多的內銀股。金融類股份有勢，相反中資券商近日走勢較落後，絕對有留意價值，特別是中金（3908），昨天逆巿 / 板塊下挫較奇怪，不排除可迅速反彈追落後。



另外，教育股昨天又是因政策面而上漲，有趣的是，2018 年因政策受壓的手遊、醫藥、水泥等等先後復蘇；平心而論，2018 年對這些板塊的政策全是為長遠發展而來，只是 2018 年氣氛不佳而被過份放大了。家電、汽車甚至昨天逆市走弱的內房均是政策敏感板塊，創維（751）、吉利（175）、碧桂園（2007）及恆大（333）仍是筆者的推介。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週二造好，當中道指上升 68 點，標指和納指則分別上升 0.05% 及 0.3%。十年期債息見 2.592%。美滙指數最新報 97.05，紐約期油最新報 64.27 美元。港股 ADR 下跌 48 點，相當於恆指 30081 點水平。恆指期貨夜市收報 30138 點，上升 14 點並高水 8 點。

3）個股訊息：人民保險（1339）公布，今年首季旗下子公司原保險保費收入按年增長 13.6%。期內，旗下財險（2328）保費收入按年增長 18.29%。（信報）

香港醫思醫療（2138）公布，預期截至年 3 月底止，全年銷售額將增長不少於 26%。（信報）

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