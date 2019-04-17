客戶遞延出貨＋自行車旺季 拓凱4月營收預期出現明顯成長

拓凱 (4536) 今年第一季營收繳出較去年同期成長 5.67% 的佳績，時值第二季自行車產業旺季，持續以研發新品配合客戶交期，且上月訂單遞延本月出貨，預期 4 月營運將出現明顯成長。拓凱第一季營收 16.35 億元，年增 5.67%。前 2 月配合農曆年節工作天期少因素，出貨時程提早至元月，推升 1 月營收 7.71 億元，年增 25.75%，累計前 2 月營收 11.3 億元，年增 12.95%。



3 月份因客戶將訂單產品延後出貨，使單月營收 5.05 億元，較去年同期減少 7.65%。拓凱表示，該筆訂單涵蓋自行車及安全帽等產品，將於 4 月出貨，有望挹注本月營收成長。



拓凱今年球拍營運顯得保守，主要受旗下主要品牌客戶 Wilson 面臨併購影響，而自行車及航太事業持續穩健成長。拓凱表示，自行車今年新增 E-Bike 公路車，並投入新品開發，航太除成為漢翔合作供應商，農曆年前接獲新加坡航太廠商座椅訂單，預計下半年小量出貨，放量時間估計落在 2020 年。



海外子公司營運方面，拓凱指出，大陸子公司新鴻州已接獲自行車變速器及電子元件等訂單，預期今年出貨成長，營運目標力拼轉虧為盈。