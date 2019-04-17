〈蘋果高通纏訟落幕〉高通供應鏈受惠 概念股全面大漲 台積電市值攀至6.8兆元

蘋果 (AAPL-US) 與高通 (QCOM-US) 達成世紀和解，高通重回蘋果懷抱，蘋果新 iPhone 可望採用高通 5G 晶片，包括台積電 (2330-TW)、日月光投控(3711-TW)、景碩(3189-TW) 等相關高通供應鏈均可望受惠，股價也同步大漲，權王台積電今 (17) 日股價更是續創半年來新高價，單日市值增加 2852.34 億元，攀升至超過 6.8 兆元。

蘋果與高通在 2017 年初展開纏訟，高通指控蘋果竊取與交換其商業機密，蘋果則認為，高通收取的權利金並不合理。在雙方持續纏訟之際，蘋果手機主要競爭對手三星及華為，都已宣布推出 5G 手機，市場擔憂，蘋果與高通間的專利爭訟未解，恐延遲蘋果推出 5G 手機的時程。

兩大巨頭經歷 2 年纏訟後，總算達成和解，業界認為，蘋果未來新手機採購高通 5G 晶片的可能性相當高，在 2020 年將推出的新 iPhone 中，就可望採用高通的 5G 晶片，且據外媒報導，蘋果已開始測試高通的 5G 晶片，並要求供應商也著手進行。

在雙方爭訟落幕後，高通重回蘋果懷抱，包括台積電、日月光投控、景碩等相關高通供應鏈均可望受惠，且 4 家先前遭高通控告未支付授權金的蘋果供應商，包含鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 等，也都可望鬆口氣。

受此利多消息帶動，景碩今日盤中強攻漲停；日月光投控也大漲逾 6%，創近 8 個月新高價；台積電跳空大漲，盤中最高漲幅逾 4%，站上 263 元，續創近半年來新高價，單日市值再增加 2852.34 億元，攀升至超過 6.8 兆元。

不過，先前在蘋果與高通陷入纏訟時，多次傳聯發科 (2454-TW) 可望打入蘋果 5G 供應鏈，在雙方達成世紀和解後，聯發科要搶食蘋果訂單，難度將更大。