濱川、朋程、捷邦、盛群、拓凱

濱川 (1569)：預期英特爾 CPU 缺貨問題將逐漸獲得紓解，加上筆電金屬機殼在輕薄化趨勢下，滲透率持續提升，營運可望重回成長軌道。股價開高走高，強攻漲停板 18.5 元，創下波段新高，短線技術面轉強，對於多方有利。

朋程 (8255)：受惠於布局高效能與超高效能二極體效益逐步顯現，在環保減碳訴求高漲，去年出貨給韓國及美國車廠，至於超高效能二極體，則會在今年 1 月開始送樣，預計 2020 年開始出貨給韓國及日本車廠。股價開高走高，創下波段新高 113 元，完成去年的填息行情，下檔以 5 日線為支撐。



捷邦 (1566)：能率集團旗下應華(5392) 決議以 0.5291 股普通股收購捷邦全數股權。此次合併案，雙方換股完成後，可進一步整合發揮整體合併綜效，捷邦股價跳空漲停 16.05 元，以換發應華 0.5291 股來計算，應華股價約當 30.33 元，反造成應華股價有向下修正的壓力，先觀察季線 31.4 元左右能否守穩。



盛群 (6202)：去年獲利亮眼，EPS 達 4.7 元，創下歷史新高，在新單方面，無線藍芽耳機充電應用，獲客戶追加訂單，全年展望樂觀。法人表示，今年配息率有機會達 100%，殖利率上看 7%。股價放量突破半年線，挑戰年線及 70 元關卡，走出反彈波行情，9 日 KD 指標維持高檔，有利完成築底結構。



拓凱 (4536)：配合自行車品牌大廠客戶需求，越南新廠第一季動工後，預計 2020 年上半年完工投產，股價逆勢走堅，再度挑戰前波高點 133.5 元，漲幅逾 5%；法人估，全年營收可望挑戰 80 億元，續創新高可期。