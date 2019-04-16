美股多頭：企業財報可能比預期更好 並推升股市上揚

美股本週預計將有更多公司公布財報，市場目前定調偏悲觀，不過多頭分析師認為，這種情況下反而容易出現意料外的驚喜。

Yardeni Research 創辦人兼總裁 Edward Yardeni 表示，華爾街分析師目前預計企業第 1 季獲利年減 2%，如果同樣的數字，但是正負號有所改變，也不會令人感到驚訝。他認為，很可能獲利數字是成長 2%。

華爾街分析師愈來愈悲觀

Yardeni 指出，目前的問題是，隨著財報季的到來，華爾街分析師愈來愈悲觀。在較早之前，分析師們還認為第 1 季企業獲利是微幅成長。

Yardeni 認為，在這個財報季，獲利的意外上揚，或許反而成為主要的基調。

華爾街對企業獲利預估 (圖表取自 CNBC)

即使在 3 個月與 10 年期美債殖利率出現倒掛之下，J.P. Morgan 及富國銀行上週五公布的財報，依然優於預期。Yardeni 表示，照理說，這種殖利率平坦甚至倒掛的現象，會限制銀行的獲利，但是人們還是見到意外的佳績。

前景展望比數字更重要

他補充說，與前幾季一樣，企業對今年底之前的展望，可能會比財報本身更重要，並且帶來股價大幅度的反彈。

Yardeni 指出，最關鍵的核心是展望，如果企業基本上見到獲利成長，而沒有經濟衰退的跡象，這說明去年底的股價大跌是過度的擔憂，但展望本身還是最重要的。

Yardeni 預期，今年企業財報仍能繼續推升股價反彈。他預測標普 500 指數到今年底的目標價是 3100，預計 2020 年為 3500，分別比目前點位高出 7% 和 20%。

不過美股金融股高盛及花旗最新公布的財報均不如預期，而造成週一金融股集體收低，並拖累道瓊指數下挫 0.1%，美股 3 大指數均收低。