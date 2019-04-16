改名會有用嗎？川普建議 波音「重塑品牌」

美國總統川普週一 (15 日) 敦促波音公司 (Boeing)(BA-US) 在兩次空難事故之後，應該修復問題並重新改名，來「重塑品牌」，不過，波音表示，他們正在與航空公司集思廣益，以其他方式贏回公眾信任。

航空官員表示，過去幾週他們與波音公司舉行了長時間的會談，討論一旦停飛的飛機恢復飛行後，如何重新獲得公眾的支持。波音指出，在這個過程中，飛行機師將會扮演關鍵的角色。

波音：機師是關鍵

波音通訊部門副總裁 Gordon Johndroe 表示，機師對飛機的信心，將有助乘客和機組人員對飛機有更大的信賴。

據熟悉波音的人士指出，他們不相信波音會考慮重新命名 MAX，飛機的重新命名是一個大工程，並不是只是重新油漆。

目前，波音仍專注於提交軟體更新和最終確定監管審批的飛行員培訓。 世界各地的監管機構，正在準備審查波音公司的提案。

川普提議改名及重塑品牌

不過，曾在 1989 年至 1992 年擁有川普航空的現任美國總統，在 Twitter 上自動為波音獻策，表示「如果我是波音公司，我會修補波音 73​​7 MAX，添加一些額外的強大功能，並進行品牌重塑」。

737 MAX 是總部在芝加哥的波音公司，當前最暢銷的噴射機種，也是其主要的利潤和現金來源，已經獲得超過 5000 架訂單，約 7 年的生產。兩次事故造成的停飛，也影響到美國的夏季旅遊季。

公司執行長 Dennis Muilenburg 為兩次重大事故致歉，並承諾將解決飛行軟體問題。

英國諮詢公司 Brand Finance 週一表示，他們認為波音品牌價值 120 億美元，川普所建議的重塑品牌策略並不恰當，豐田和其他公司過去也從類似的危機中恢復過來，而沒有進行大規模的品牌重塑。

Brand Finance 在 2018 年時，稱波音擁有全球最具價值的航空品牌，其整體企業形象的價值在 2018 年上升了 61%，達到 320 億美元。