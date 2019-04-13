美股財報季開跑 小心這一個常見的投資錯誤

美股財報季週五 (12 日) 隆重揭幕。來自 J.P. 摩根 (JPM-US) 優於預期的財報導致金融股飛漲，讓標準普爾 500 指數距歷史新高僅一步之遙。

Ritholtz 財富管理公司研究部主任 Michael Batnick 提醒，投資人應避免定期檢查投資組合的表現，因為下週財報季可能會出現波動加劇情形，投資人不要頻繁檢查投資組合的報酬表現，可以避開感受日常波動和結算的痛苦。

Michael Batnick 表示，如果投資人是長期投資於個股，那麼就應會專注於其業務，關注其基本面，不要因為週期和每日波動而分心。

Batnick 說，避免定期檢查投資組合的表現，可以避免投資人感受到日常波動和結算的痛苦，也可以避免在投資情緒不佳情形下做出非理性的決策。

據 Michael Batnick 所做的回測統計，「如果投資人每天檢查你的投資組合，那麼你可能有 46% 的機率會看到負面回報。」

「如果你敢大膽每年只看一次，機率就會降到 26%。所以這實際上是可以掌握的，我知道這很困難，特別是在市場蕭條的情況下尤其具有誘惑力，但相對而言它會強化潛在的危險投資行為。」

如果避免定期檢查的誘惑太困難，Batnick 對投資人擔心財報季的波動性提出另一條建議。

他表示，「如果你是積極的交易者，你不必擔心市場可能出現什麼或不會出現什麼，因為這完全不在掌控之中，並且想要每天預測它真的是件愚蠢的作法，」「但如果你正在積極交易，你能做的就是管理風險。」

他說，實現這個目標的一種方法是通過部位調整。例如，如果投資人想要以投資組合的 1% 資本進行風險投資，但最多只能容忍 10% 的跌幅，那麼該部位就不應超過總投資組合的 10%。如果投資人願意容忍 20% 的跌幅，則應將其限制在其投資組合的 5% 位置。

他補充，對於長期投資人而言，它的原理就是了解本身的風險偏好並排除日常噪音，「如果你是長期投資於個股，那麼就應會專注於其業務，關注其基本面，不要因為週期和每日波動而分心。」