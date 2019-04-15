〈財報〉Q1獲利勝預期 花旗盤前股價漲逾0.3%

花旗 (C-US) 今 (15) 日公布 2019 年第 1 季財報，獲利年增 2%，優於市場預期；受此消息激勵，花旗盤前股價漲逾 0.3%。

台北時間週一晚間 9 點 12 分，Investing.com 報價顯示，花旗盤前股價上漲 0.34%，至美 67.65 元；上週五，花旗股價收漲 2.29 %，至 67.42 美元。

花旗盤前股價漲逾 0.3%。(圖：翻攝自 Investing.com)

關鍵數據

花旗首季營收為 185.76 億美元，年減 2%，略低於 Refinitiv 分析師預期 (186.34 億美元)；淨利為 47 億美元，年增 2%，每股純益 (EPS) 為 1.87 美元，優於分析師預期 (1.80 美元)。

首季股票交易業務營收為 8.42 億美元，年減 24%，低於預期 (9.27 億美元)；首季固定收益、外匯及大宗商品業務 (FICC) 營收為 34.5 億美元，年增 1%，優於預期 (31.8 億美元)。

首季投行業務營收為 13.54 億美元，年增 20%，優於預期 (12 億美元)；諮詢業務營收 3.78 億美元，年增 76%。

花旗首季營收年減 2%。(圖：翻攝自花旗財報)

公司看法

花旗執行長 Michael Corbat 透過新聞稿表示，「我們的營收，反映了我們對提高回報率的努力及其進展。」

Corbat 稱，花旗將致力執行既有策略，並穩健地朝公司設定的財務目標前進。