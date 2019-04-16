AT&T意外搶先播映《冰與火之歌：權力遊戲》第八季

全球劇迷屏息以待的《冰與火之歌：權力遊戲》(GAME OF THRONES) 第八季終於在美東時間 4 月 14 日晚上 9 點於 HBO 首播，未料 AT&T 的串流媒體 DirecTV Now 卻意外偷跑，提前近 4 小時搶先播映。

美東時間 14 日下午 5 點 (台灣時間 15 日上午 5 點)， AT&T 旗下串流媒體 DirecTV Now 的部分用戶紛紛上網推文表示，他們可以提前收看到《冰與火之歌：權力遊戲》 第八季首播。

AT&T DirecTV Now 系統錯誤，讓部分用戶意外提前看到權力遊戲第八季首播。(圖：翻攝 Coach Carle 推文)

AT&T 表示：「顯然我們的系統和昨晚 (首播) 的權力的遊戲一樣激動，某部分 DirecTV Now 用戶意外地搶先看到這一集。當我們發現系統出現錯誤時，我們就馬上修復它了，我們預期將在今晚進行調整。」

《冰與火之歌：權力遊戲》自 2011 年 HBO 首播第一季後，如今終於在 4 月 14 日迎來第八季 (最後一季) ，全球劇迷早已引頸期盼，等了足足兩年。第八季共有六集，每集時長 54 至 82 分鐘左右，單集成本高達 1500 萬美元，業界聞所未聞。

台灣時間週一 (15 日) 早上 9 點，台灣劇迷可在 HBO 和 HBO HD 頻道看到第八季中文版首播 (美國時間同步播映)。

AT&T 自去年 6 月中旬以 850 億美元併購時代華納 (Time Warner)，儼然已成為全球超級媒體，電影製片廠華納兄弟、CNN 新聞頻道與 HBO 熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》 都成為旗下媒體資產。

美國電信巨頭 AT&T (T-US) 週一 (15 日) 股價開低走低，截稿前跌幅達 0.61%，暫報每股 32 美元。競爭對手 Netflix (NFLX-US) 股價下跌逾 0.80%，暫報每股 348.13 美元。