績效至上 調查：7成台灣投資者最重視投資績效表現

因應投資屬性不同，投資者關心的議題也不盡相同，根據外商投信調查報告顯示，7 成的台灣的投資者最重視投資績效，但反觀鄰近的香港，該地區投資者除了在意投資績效，也重視投資業務目標與挑戰；日本投資者則較重視投資者的專業知識。

安聯投資今 (15) 日發布《保持主動：如何重獲對主動式資產管理者信任之調查報告》，對全球 500 家、管理資產總值達 15 萬億美元的機構投資者進行調查，其中亞太地區投資占整體受訪者約 24%。

調查發現，亞太區各個市場投資者關心議題不盡相同，台灣有 70% 投資者將投資表現視為重要參考因素，香港投資者認為，投資表現及對於投資者業務目標和挑戰是否了解均同樣重要 (50%)，其次是品牌聲譽 (43%)。

另外，日本投資者則視資產管理公司在特定資產類別或投資策略的專業知識 (42%)，其次分別為投資表現 (40%)、自身業務目標的了解 (24%)。

此次報告也訪問投資者對今年市場的憂慮，調查發現，亞太區有高達 80% 投資者表示他們最憂慮貨幣政策，其中香港與日本比重分別為 88%、84%；另外，亞太區內有 77% 投資者擔憂市場波動，另有 76% 投資者擔心通脹影響。

安聯投資亞太區行政總裁吳家耀表示，報告點出了主動型資產管理公司應如何及時了解和應對來自投資者不斷演變的挑戰和期望。就亞太區而言，不同市場的調查結果存有差異。

吳家耀表示，制定適合當地市場的解決方案並了解當地市場和客戶團隊的重要性，才有機會在目前環境中脫穎而出。

