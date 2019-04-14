美國降息機率大於升息 人民幣也有降準可能 外幣定存再掀熱潮

中央銀行 2019 年 3 月會議決議利率連續 11 季維持不變，因新臺幣長期低利，增加了民眾對外幣定存的投資意願。凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄指出，預期美國降息的機率比升息高，加上人民幣也有降準可能，外幣投資再掀熱潮。近期各銀行紛紛再推外幣優惠定存搶市，美元及人民幣 12 個月天期利率最高喊到 2.8%。也有不少銀行主打短天期、高息，像是美金 14 天期定存，年息最高可以達 4.38%。

張冠雄指出，2019 年 3 月在聯準會 (Fed) 鴿派政策之下利率保持不變，市場預期美國今年不會升息，且年底降息的機率比升息來得高，加上人民幣也有降準可能，建議民眾可趁勢佈局外幣優惠定存。特別是人民幣歷經去年 11 月到今年 2 月升值後，近期進入盤整，民眾可以考慮逢低分批買進，如考量匯兌風險，建議可選擇投資 3 個月短期優惠定存，利率可達 2.6%，在等待市場趨穩的同時獲取較佳的利息收入。

民眾想賺利息錢，相較於目前新臺幣利率持續維持低檔，不妨從利率較高的外幣定存著手。凱基銀行即日起推出外幣優惠定存專案，活動將持續至 6 月 28 日，提供美元及人民幣 12 個月天期利率最高達 2.8%，澳幣利率最高 2.1%，鼓勵民眾把握優惠定存機會進行理財。

匯豐（台灣）商業銀行到 6 月底前推出 3 個月期外幣定存專案，美金年息最高達 3.33%，外幣換匯定存方案的美金 14 天期定存，年息最高則可以達 4.38%，澳幣、紐幣 14 天期定存年息最高達 5.38%。

渣打銀行自即日起到 6 月底止，推出美金新資金雙高利活動，分為活存高利與定存高利。美金活存新資金達門檻並登錄，除原本的活存牌告利率，美金 1 萬元以上，新增資金加碼年利率 1.08%；3 萬美元以上 1.58%、10 萬美元以上 3.08%。若於活動期間內，透過渣打網銀或行動銀行累積換匯金額達等值新台幣 40 萬元以上，再享額外加碼 0.2%，專案加碼合計後的美金活存年息最高 3.28%。

美金新資金定存高利，大額優惠 (指 10 萬美元以上) 可享有 6 個月 3% 年利率，非大額的美金定存，依據不同條件與天期，可享有 2.5%~2.6% 的優惠年利率，像單筆 2 萬美元以上，6 個月或 12 個月享有 2.6% 年利率，但限以新資金承作，額滿為止。

王道銀行即日起也推出美元優惠存款與換匯雙重優惠活動，美元 6 個月定存享年利率 2.8% 高利，最低 2800 美元即可起存；另外還推出美元線上換匯優惠，最高可便宜 3.5 分。