資金匯回選一般法或專法 會計師：建議從四大面向評估

行政院拍板海外資金匯回專法，提供台商資金匯回優惠稅率，但到底要選境外資金匯回或是專法，讓台商陷入選擇困難，安侯建業 (KPMG) 會計師事務所稅務部營運長張芷表示，要走一般資金境外匯回或專法，可從四大面向進行評估，包括稅率、課稅基礎、資金運用，以及申請程序等。

首先是稅率，張芷表示，專法提供第一年稅率 8%、第二年 10%，如果投資特定投資，完成實質投資後還可申請退還 50% 稅款，也就是第一年與第二年稅率分別為 4%、5%。

但如果採取一般匯回，如果不是大陸地區來源所得，是核課 20% 海外所得之最低稅負，但要視每人申報狀況而定。

第二、課稅基礎，專法係對匯回資金總額課稅，但走一般匯回，可主張匯回之資金是否有屬原始投資成本戓本金、逾核課期間之所得等，可扣除，即係按淨所得課稅。

舉例來說，如果匯回資一億元，走專法第一年並符合規定可適用第一年最低到 4%，應納稅額即為 400 萬元；但如果選擇一般法匯回，假設原投資成本為 8000 萬元並可提出相關證明，其淨所得為 2 千萬元，假設此台商沒有任何其他所得，其會被課稅所得為 2 千萬減 670 萬等於 1330 萬元，再乘以 20% 為 266 萬元，反而較專法稅負低。

第三、配資金運用面，安侯建業表示，政院規劃的草案之專法規定，匯回資金其中 70% 必須進行實質投資，另外 25% 可進行金融投資、5% 可自由運用，匯回資金如果沒有立刻投資的規劃，必須存放在專戶 5 年內不得動用，第 6 年起才能分三年分批提領，每年限額 3 分之一，即專法之資金遭嚴格控管，但走一般法之資金可自由運用。

第四、申請程序面：專法規定實質投資須在一年內提出投資計畫申請並由經濟部核准，其中直接投資需在兩年內完成；若是藉由創投或私募股權基金進行投資，則該基金必須投資重要產業達一定比率，且投資時間必須滿 4 年，在規定期間內完成實質投資，才可向國稅局申請退回 50% 的稅款。

但如果未依規定提領運用資金，例如用來挪為他用或購買不動產，則需按稅率補繳 20% 的稅款差額；如走一般法，主要就是在匯回時必須主張舉證有那些屬原始投資成本或本金，或那些屬逾核課期間之所得，有機會扣除後才課稅。

張芷表示，專法確實提供了台商另一條匯回之路，可預期鼓勵了台商回台投資之意願，但因各台商之資金運用情況不同，建議仍應依上述各方面審慎評估後，再行決定資金要走那條適合自身之路。

