全球景氣靜待轉折 手中資產請調為股債平衡 成熟股優勢減

日前市場對於 3 個月與 10 年殖利率倒掛的現象議論紛紛，深怕全球景氣衰退的風險已然成形，但根據中國信託銀行觀察，全球景氣循環處於放緩靜待轉折的階段，金融市場走勢雖轉趨震盪，資金動能改善將提供大盤下方支撐，預期未來一季指數走勢呈現箱型整理格局。

資產配置方面，中國信託銀行表示，考量景氣強弱、趨勢動能、利差風險及評價等模型因子，建議民眾第二季投資的資產配置重心朝向股債平衡發展，其中，成熟股評價優勢稍減；而新興經濟體走勢分歧，部分股市、債市受惠獲利展望與價格動能回升，仍具投資潛力。

中國信託銀行表示，美國服務業採購經理人指數已見落底反轉，輔以信心面及就業等數據表現穩健，加上資金挹注將支撐大盤下方，預期未來一季指數走勢呈現區間整理格局，雖小有波動但整體仍樂觀看待，種種跡象均有利於景氣回升。

從政策動向來看，中國信託銀行表示，各國央行態度由緊縮轉寬鬆，其中美國聯準會面臨海外風險的經濟逆風，聯準會主席言論傾向暫緩升息；歐洲央行維持低利率環境；市場矚目的中國大陸人民銀行政策也持續降準，讓金融市場穩定流動。

另一方面，主要國家財政政策也揮別緊縮，包括：歐盟將推出財政刺激方案、中國大陸為支撐疲軟的經濟成長送出人民幣 2 兆元減稅大紅包。

中國信託銀行表示，撇除今年第一季因氣候異常、淡季及美國政府關門等因素扭曲，各國央行體系與政府聯手營造寬鬆政策環境，金融市場探底或破底機率並不大。

不過，市場上仍有不定變數所牽引，中國信託銀行表示，國際政經情勢亦主導金融市場投資氛圍，繼美中貿易協談漸露曙光，以及英國脫歐議題進入延長賽，市場後續關注焦點包括美國債務上限議題將再度浮上檯面，後續走勢仍有變數。

中國信託銀行進一步指出，今年 5 月 23 日將舉行歐洲議會選舉，右翼力量崛起將是觀察重點，預期民粹政黨席次雖提升，但難達到過半水準，難以發動激進改革，歐洲局勢相對平穩；另外，今年 10 月歐洲央行行長人選角力，由於歐元區經濟仍處疲弱，即便鷹派的 Jens Weidmann 上任，預期歐洲央行最快至 2020 年才可能升息，近期對政策方向影響有限。

評估各國央行營造資金面改善的基礎，加上政經議題雜訊可控，風險性資產的布局應有利可圖。不過，中國信託銀行提醒，第二季景氣表現與企業獲利狀況進入驗證期，投資人將視各項浮動表現調整資金進出，金融市場的表現勢必震盪，將因各自獲利能見度的展望以及題材面加持影響而出現差異，因此更要重新檢視資產配置。

中國信託銀行建議，投資人從兩大層面調整投資比重：一是做好「股債資產配置」，股市反彈造成相對評價優勢減弱，故調升債券比例至中性；二是針對「資產強弱進行差異化調控」，儘管景氣強弱與趨勢動能仍有利成熟股，然新興股獲利落底機率提高，因此調升新興股至中性；新興債價格動能回升且利差風險續降，建議可加碼新興主權債。