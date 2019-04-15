MSCI延後指數轉換 只為減緩股價波動

全球最大指數公司明晟公司 (MSCI) 上週六 (13 日) 宣布，把「MSCI 全中國指數」轉換為「MSCI 中國全股票指數」的時間向後延 5 個月，意味著從原定的 6 月 1 日轉換，將延至 11 月 26 日。

「MSCI 全中國指數」和「MSCI 中國全股票指數」都屬於 MSCI 編制的中國股票相關指數。兩個指數的成立都是為了能夠反映出中國企業在全球金融市場的投資機會，所以成分股都包括 A 股、B 股、H 股、紅籌股，及國外上市等等中國大型與中型股。

圖: MSCI,MSCI 全中國指數成份比重

圖: MSCI,MSCI 中國全股票指數成份比重

也因為兩個指數涵蓋股票的重覆性高，因此 MSCI 決定對指數進行轉換，將產品集中化管理以節省成本。

簡單來說，留下「MSCI 中國全股票指數」的主要因素在於，該指數能更佳地與其他指數進行比較，便於 MSCI 對指數體系的統一維護。

不過，雖然兩個指數覆蓋股票的範圍相同，但是由於成份股篩選方法，及指數編制的差異，兩個指數的成份股和成份股的權重並不相同。

截至 2019 年 3 月 29 日，「MSCI 全中國指數」的成份股為 773 檔，「MSCI 中國全股票指數」則為 639 檔，兩者相差 134 檔，意味著前一個指數肯定包含後一個指數沒有的成份股。

因此，指數轉換就會給追蹤「MSCI 全中國指數」的投資人帶來一些轉換股票的問題，這個問題必定會為成份股帶來買進與賣出的影響。

外資法人普遍反應 6 月就進行轉換行程太倉促，將對於成份股股價造成過大波動，導致轉換成本提高，因此希望能拉長轉換時間，讓這些將改追蹤「MSCI 中國全股票指數」績效的國際投資人能有足夠時間布局。

此外，今年 3 月，MSCI 已宣布提升 A 股權重計畫，將在 5 月、8 月、11 月，分別將 A 股納入因子從 5%，逐步增加至 20%，再加上富時羅素及標準普爾道瓊斯均表示將於今年把 A 股納入相關指數名單，這些大型指數提升 A 股權重帶來的影響力遠大於轉換「MSCI 中國全股票指數」所產生的影響，因此延後轉換時程並不會國際資金進入 A 股的節奏。

整體來看，MSCI 延後轉換時程的作法只是為了降低國際法人轉換成本，先讓對 A 股影響更大的變動能穩定運行。這也闢謠近幾天不斷傳出延後轉換「MSCI 中國全股票指數」時程，將使 A 股國際化腳步減緩的傳言。