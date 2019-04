MSCI宣布：推遲MSCI全中國指數轉換成MSCI中國全股票指數5個月

週五 (12 日) 明晟公司 (MSCI) 宣布延遲至 11 月 26 日,再把 MSCI 全中國指數 (MSCI All China Indexes) 轉換為 MSCI 中國全股票指數 (MSCI China All Share Indexes),該 2 指數的轉換原定於 6 月 1 日上路。

MSCI 在聲明中表示:「在徵求市場參與方的意見反饋之後,為了提供額外的實施時間」,MSCI 決定延遲原在 3 月 9 日宣布該兩個指數之間的轉換。

週五 (12 日) 明晟公司 (MSCI) 宣布延遲至 11 月 26 日,再把 MSCI 全中國指數 (MSCI All China Indexes) 轉換為 MSCI 中國全股票指數 (MSCI China All Share Indexes),該 2 指數的轉換原定於 6 月 1 日上路。

MSCI 在聲明中表示:「在徵求市場參與方的意見反饋之後,為了提供額外的實施時間」,MSCI 決定延遲原在 3 月 9 日宣布該兩個指數之間的轉換。

目前,MSCI 全中國指數 (MSCI All China Indexes) 涵蓋的中國股票類別包括:MSCI 中國 A 股指數 (MSCI China A Indexes) 收錄的在中國內地上市的 A 股,被納入 MSCI 中國指數的 B 股、H 股、紅籌股、P 股和在國外上市的中國公司,被納入 MSCI 海外中國指數但不在 MSCI 中國指數名單中的的其他國外上市的中國上市公司。

而 MSCI 中國全股票指數 (MSCI China All Shares Index) 則是基於綜合性的中國股票體系構造的,雖然該指數也旨在代表所有上市的中國股票類別,但它受益於單一的方法,完全符合 MSCI 全球可投資市場指數框架,而 MSCI 中國 A 股指數則是一個採用了多種方法的綜合性指數。

MSCI 全中國指數與 MSCI 全股票指數之差異 圖片來源:MSCI

MSCI 認為,實施轉換帶來的好處,一是整合具有類似目標的兩種指數方法,二是選擇了完全受 GIMI (可投資市場指數) 框架管理的方法,三是停止使用基於多種方法的指數,因為這與未來 MSCI 可能進一步納入 A 股不相符。

值得注意的是,根據此次 MSCI 公告,作為過渡的一部分,13 個 MSCI 中國相關指數將於 2019 年 11 月 27 日起停牌,包括 MSCI 全中國指數 (MSCI All China Index)、MSCI 全中國 IMI 指數 (MSCI All China Large Cap Index)、MSCI 中國大盤股指數 (MSCI All China Large Cap Index)、MSCI 中國中型股指數 (MSCI All China Mid Cap Index)、MSCI 全中國 SMID Cap 指數 (MSCI All China SMID Cap Index)、MSCI 全中國小型股指數 (MSCI All China Small Cap Index)、MSCI 全中國消費者需求指數 (MSCI All China Consumer Demand Index)。