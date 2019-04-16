人行對經濟展望樂觀 降準機率小

中國人行昨 (15 日) 召開 2019 年第一季例會，會中強調要堅持逆週期調節，進一步強化貨幣、財政與其他政策之間的配合性，適時預調微調，注重在穩增長的基礎上防風險。

此外，中國人行表示貨幣政策會持續保持穩健，並鬆緊適度，管控好貨幣供給總量，再次強調不搞「大水漫灌」，同時在合理的水準上維持流動性充裕。

圖: AFP

而在強化金融供給側結構性改革上，則是以金融體系結構調整優化為重點，改善融資結構和信貸結構。

最後中國人行將進一步擴大金融開放腳步，且強化金融管理能力和防控風險能力，提升參與國際金融治理能力。在利率、匯率和國際收支等之間保持平衡，促進中國經濟平穩健康發展，穩定市場預期，堅守不發生系統性金融風險的底線。

市場人士認為，這次中國人行對於目前中國國內外經濟金融形勢的判斷與去年第四季相比較為樂觀。因此，對於下一季貨幣政策的態度也出現微妙轉變，如「貨幣供給總閘門一詞」再度出現，藉此可以判斷出，隨著今年第一季中國經濟有好轉跡象，中國人行貨幣政策進一步放鬆的空間緊縮。

由於中國人行對於中國經濟展望已出現朝著正向發展的轉變，使得降準的呼聲消退不少。市場普遍預計，儘管本周有大規模 MLF 到期及集中繳稅，資金面會產生較大缺口，但中國人行也不會透過降準的方式對沖。