供不應求 鐵礦砂價格續漲機率高

根據中國「我的鋼鐵」提供最新市場報告顯示，最近一周，中國現貨鋼價綜合指數收在 149.27 點，週漲幅達 1.61%。其中，建築鋼、板材、熱軋、中厚板等價格均呈現走揚，顯示市場需求在清明過後有提早釋放的跡象。

至於創下五年新高的鐵礦砂價格，不論在中國國產或是進口方面，呈現同步上漲，顯示出部分中國鋼廠 4 月份復產力道擴大，對鐵礦砂需求有所增加，港口鐵礦砂庫存創近幾年少見的偏高下滑幅度。

圖: wind

市場分析師認為，第一季巴西淡水河谷鐵礦砂出貨量已明顯下降，預估第二季出貨量仍持續減少。此外，澳洲第一季受颶風影響，出貨量也大幅減少，不過第二季將有所回溫。

短期來看，非主流礦廠鐵礦砂產量增加有限，但在鐵礦砂價格位在高檔的情況下，未來增產機率增加。

圖: 中國鋼聯, 澳洲與巴西鐵礦砂出貨量 (5 周移動平均)

同時，中國國產鐵精粉礦山開工率及產量在春節過後均大幅提升，預期第二季中國國內鐵精粉產量將繼續增加。整體來看，巴西淡水河谷礦災事故之後，全球鐵礦砂的供給有所縮小，但影響並不如市場預期大。

而中國「鋼之家」創辦人、董事長兼總經理吳文章則指出，目前來看，中國鋼鐵產業並未為即將出現的鐵礦砂短缺做好因應措施。

依照過去經驗來看，中國鐵礦砂庫存一旦跌破 1 億噸，可能會引發「災難性」的價格波動。最低的安全庫存規模大約在 1.2 億噸。而截至 4 月 12 日，中國的鐵礦砂港口庫存已降至 1.4186 億噸。