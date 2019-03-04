MSCI擴大A股納入權重 外資認為速度超出預期

MSCI 宣布將提升中國 A 股權重至 20%，市場預估將可能吸引上千億美元的資金流入 A 股市場。已有不少外資機構對這次擴大權重的速度表達超出預期的看法。同時也指出目前外資在 A 股交易比重仍不高，隨著投資限制進一步放寬，外資對於 A 股將發揮越來越大的影響力。

MSCI 內部高階主管表示，這次擴大納入因子，預估今年將有約 800 億美元（人民幣 5600 億元）的海外資金流進 A 股，這相當於去年外資流入（人民幣 3000 億元）的兩倍。

一家美系外資認為，這次納入因子增加可能會為 A 股帶來 700 億美元的金流，而消費、醫療保健等可望成為外資最愛的產業。

此外也有券商表示，由於被動基金將對 MSCI 新興市場指數進行基準測試，最新的權重提升將導致有逾 100 億美元的被動資金流入。如果再計算以指數為基準的所有相關基金，這次流進 A 股的資金可能達到 700 億～1250 億美元之間，且到 2020 年～2030 年時，每年流入 A 股資金預估將高達 1000 億～2200 億美元。

中國國盛證券策略團隊則認為，參考去年 6 月 A 股被首度納入 MSCI 的經驗來看，將會有大量資金提前進場，但在正式提升權重的當月，外資買進的力道將會有所減緩。

此外，國信證券預估，在 A 股納入 MSCI 因子由 5% 提升至 20% 後，A 股占 MSCI 新興市場指數的權重將提升至 2.8%，這可為 A 股帶進 490 億美元（人民幣 3280 億元）。同時，2019 年 A 股也將正式被納入富時羅素指數，預期兩者將帶來人民幣 4000 億元左右的海外金流。

如果以日、韓等市場的外資比重為參考，若外資持股比例達到 10%，則將帶來約人民幣 4 兆元的增量資金。若外資持股比例達到 15%，增量資金規模將達到人民幣 6.68 兆元。