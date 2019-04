據加密貨幣衍生品平台 BitMEX 的研究部門於 4 月 13 日發布的一則推文表示,自比特幣現金(Bitcoin Cash)在去年 11 月硬分叉後,BSV 的礦工累計虧損達 220 萬美元。

Based on our estimates and current coin prices, since the November 2018 split, Bitcoin Cash SV miners have accumulated gross losses of US$2.2m (a negative gross profit margin of 12%). This is accounting for mining electricity costs onlyt.co/U9hbK4peip pic.twitter.com/LE5elvKDge

— BitMEX Research (@BitMEXResearch) 2019 年 4 月 12 日

BitMEX Research 發布的內容提到,自 BSV 從比特幣現金(BCH)硬分叉出來後,BSV 礦工的毛利率為負 12%。該估計是基於已挖得的代幣數量、當前的幣價和電力成本的下限計算。他們還指出,在計算成本時,僅估算了用於挖礦的電力,意即還沒有把其他成本納入估算當中。

在去年 11 月硬分叉前,BitMEX 推出了比特幣(BTC)和比特幣現金(BCH)的網絡監控工具,上述數據均來自於這個名為 Forkmonitor 的網絡監控工具。

相對於 BSV 的虧損,在同次硬分叉後發展的 Bitcoin Cash ABC(現時大部分顯示為 Bitcoin Cash)則毛利達 4,240 萬美元。

主要原因是,Bitcoin Cash ABC 的價格在近月顯著攀升。雖然去年底一度跌至 76 美元,但隨後有逐步回升至 120 美元水平,本月在整體市場帶動下,Bitcoin Cash ABC 已保持在 250 美元以上,據 Coinmarketcap 數據,現報 278.98 美元。

反之,BSV 自去年底開始,已一路落在 100 美元下,本月連續下跌近一周,當前價格為 70 美元,總市值約 12.4 億美元。

最近 BSV 更是深陷輿論漩渦,在其聯合創始人 Craig Wright 公開起訴推特用戶 Hodlonaut ,更於加密社區發起對 Hodlonaut 進行「人肉搜尋」的懸賞。

幣安 CEO 趙長鵬、Morgan Creek Digital 聯合創辦人 Anthony Pompliano 、比特幣基金會創始人 Charlie Shrem 等重量級人物先後發表了看法,趙長鵬表示要下架 BSV,Pompliano 亦呼籲對 BSV 進行抵制,號召加密貨幣交易平台對 BSV 執行「下架」。

圖片來源:

typeboard

這篇文章 BitMEX 報告:BSV 礦工在硬分叉之後損失約 220 萬美元 最早出現於 區塊客。

『新聞來源/區塊客 https://blockcast.it/』