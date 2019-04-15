法國下議會通過法案 允許保險業者投資加密貨幣

法國下議院 11 日通過一項目的在於刺激當地企業發展的法案，內容包括將個人存款引導投資於企業。援引外匯新聞媒體 FXStreet 報導，隨著這項新法案通過，法國保險市場現在獲准投資加密貨幣。

這項名稱為「企業成長和轉型行動計畫」(Pacte) 的法案內容包括可讓法國的保險業者投資於比特幣等加密貨幣，且無限制投資額。根據路透報導，法國下議院是以 147 票贊成對 50 票反對通過上述法案。

根據 FXStreet 的報導，這項法案的有兩項規定可讓保險業者透過專門的基金投資於加密貨幣，並且讓它們能提供曝險於加密貨幣的人壽保單。新措施也將影響專門的資金投資基金。

根據科新聞網站 TrustNodes，法國總統馬克宏所屬政黨共和前進黨 (La République En Marche!) 的議員、政府預算報告人 Joel Giraud 證實上述消息，同時指出，最新與加密貨幣相關的措施並非是企業成長和轉型行動計畫法案的主要目的。

這項法案的主要著重於民營化程序，包括將法國巴黎機場集團 (ADP) 的國家股權釋出，藉此為一黨新的創新基金籌資。

在 3 月初，法國下議院財政委員會主席 Eric Woerth 曾提議禁止如門羅幣 (Monero) 與 ZCash 這類匿名加密貨幣。

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