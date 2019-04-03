比特幣「莫名漲勢」延續 加密貨幣較去年低點反彈逾77%

根據《彭博社》報導，比特幣自昨 (2) 日起，迎來一波「莫名漲勢」，沒人知道原因何在；今 (3) 日比特幣漲勢不墜，創 2019 年新高，加密貨幣價格已較去年低點反彈逾 77%。

報導稱，比特幣於台灣時間週三上午 11 點 10 分，上漲 5.9%，來到 5087.54 美元，其他加密貨幣價格，亦隨之走高。

彭博銀河加密指數 (Bloomberg Galaxy Crypto Index) 資料顯示，與去年低點相比，加密貨幣價格累計已反彈逾 77%。

CoinDesk 報價顯示，台北時間週三下午 4 點 24 分，比特幣上漲 4.76%，至 4927.95 美元；以太幣上漲 8.23 %，至 164.66 美元；萊特幣上漲 19.80 %，至 80.35 美元；瑞波幣上漲 3.67 %，至 0.34 美元。

加密貨幣的死忠支持者主張，這波反彈預示了新一輪牛市的開端；但看空者認為，監管、投資機構與投資人，仍對加密貨幣抱持懷疑態度，這波反彈，只是曇花一現。

對於始自週二的「莫名漲勢」，加密貨幣交易平台 Binance 首席執行官趙長鵬於推特發文，稱他對該現象「毫無頭緒」。

雖然漲得莫名其妙，但 Bletchley Park 資產管理公司創辦人 Lewis Fellas 仍樂觀預估，若本週結束前，比特幣價格能維持在 4000 美元之上，未來幾個月，可望穩步上漲至 6000 美元左右。