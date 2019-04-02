比特幣莫名大漲 可能是投資人把愚人節笑話當真了

根據《彭博社》報導，比特幣今 (2) 日迎來一波「莫名漲勢」，沒人知道原因何在；市場傳言稱，或許是受到「美國證券交易委員會 (SEC) 批准兩檔比特幣 ETF」的愚人節笑話「激勵」所致。

CoinDesk 報價顯示，台北時間週二晚間 9 點 15 分，比特幣上漲 15.80%，至 4780.14 美元；以太幣上漲 9.57%，至 155.77 美元；萊特幣上漲 15.54%，至 69.75 美元；瑞波幣上漲 7.18%，至 0.33 美元。

報導稱，倫敦時間週二上午 5 點 30 分至 6 點 22 分，短短不到 1 小時，比特幣大漲 21%，至 5079 美元，創去年 11 月以來新高。

「莫名漲勢」出現後不久，加密貨幣交易平台 Binance 首席執行官趙長鵬於推特發文，稱他對該現象「毫無頭緒」。

市場消息認為，「莫名漲勢」肇因於兩種可能，一為網路流傳「SEC 批准兩檔比特幣 ETF」的愚人節玩笑，意外發揮「激勵」效果；二為空頭頭寸平倉所致，但實際情況，仍不得而知。

雖然漲得莫名其妙，但 Bletchley Park 資產管理公司創辦人 Lewis Fellas 仍樂觀預估，若本週結束前，比特幣價格能維持在 4000 美元之上，未來幾個月，可望穩步上漲至 6000 美元左右。