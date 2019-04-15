據金融時報 12 日報導，國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）已共同推出一條私有鏈以及一種「準加密貨幣」，名為「學習幣」（Learning Coin），其目的在於促進了解支撐加密資產的底層技術。 金融時報指出，這種「學習幣」目前只能在 IMF 與世銀內部作實驗使用，外界無法取得，由於不具任何貨幣價值，學習幣不會像比特幣等真正的加密貨幣。 學習幣的發展是要促進 IMF 與世銀員工更熟悉支撐加密資產運作的分布式帳本技術等原理，甚至是智能合約的運用。 IMF 指出，學習幣的 App 將作為部落格貼文、研究、影音與簡報儲存的中心。在測試期間，世銀與 IMF 員工若達成特定的教育目標，將賺得學習幣。兩家機構也將允許員工將部分獎勵所得來的學習幣進行兌換，讓他們了解到這些幣如何能運用於實際生活中。 根據 IMF 的說法，全世界的銀行與監管機構必須跟上現在正急遽發展的加密貨幣技術。金融時報引述 IMF 的說法報導：「加密資產與分布式帳本技術正急遽演進，正如同為繞在其周邊的大量資訊（包括中立與既得利益）。這正迫使央行、監管機構與金融機構承認在法規、決策官員、經濟學家與這項技術之間的知識鴻溝擴大。」 此外，在經過測試後，世界銀行與 IMF 據稱可能會利用區塊鏈發行智能合約、打擊洗錢並強化整體的透明度。 在 4 月初，IMF 總裁 Christine Lagarde 表示，區塊鏈創新人士正動搖傳統的金融界，而且明顯影響當前的金融參與機構。她還指出，一些監管機構與央行正擁抱區塊鏈技術與資產的潛力，承認其正面影響。 不過與此同時，世界銀行一名官員表達對區塊鏈相關技術與資產的懷疑態度。世銀全球土地與地理空間部門的土地管理專家 Aanchal Anand 表示，目前各界對區塊鏈存有過度狂熱，因而引發不切實際的預期。

這篇文章 IMF 與世銀推出「學習幣」促進員工探索區塊鏈技術 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』