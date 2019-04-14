〈觀察〉中國風電需求增溫 上緯投控、永冠今年營運將順勢起風

受惠中國風電需求增溫，上緯投控 (3708-TW)、永冠 - KY(1589-TW) 等風電族群今年風電業務營收表現，可望順勢起風，加上毛利率有機會在成本結構優化、或平均銷售單價 (ASP) 提升下回溫，獲利表現預期將隨之走強，使風電業務成為今年本業營運最強勁的成長動能。

中國過去的棄風率問題，已在去年由雙位數下降至 7%，顯示狀況逐年好轉，加上先前核准的陸上風電專案，必須在 2 年內開工，今年將進入密集裝機期，中國今年風電新增裝機量可望年增 2 成，需求熱絡可期。

上緯目前風電葉片材料主要出貨給中國客戶，在中國市佔率達 17％，其中，金風為目前中國市佔率達 3 成的風電企業，今年上緯對金風的滲透率可望提升至 2 成以上，加上去年打入中國第三大風機製造商聯合動力，今年滲透率可望達 5 成。

除中國客戶外，上緯風電葉片材料今年另一成長動能，將來自國際風機大廠西門子歌美颯，上緯近期已成功打入其供應鏈，第 4 季起可望隨西門子歌美颯出貨至歐洲。在中國客戶滲透率提升，加上切入西門子歌美颯供應鏈，且市場風電需求逐漸升溫下，今年上緯風電業務營收規模將擴增，且獲利也可望受惠原料成本下滑，營運表現可期。

永冠去年第 4 季起，能源類產品訂單出現明顯成長，而去年雖有不少離岸風電訂單，但受限產能不足，銷售額僅占營收占比約 1 成左右，仍有 4 至 5 倍的量無法出貨，今年隨著產能擴增，出貨噸數可望持續墊高。

永冠今年第 1 季在風電需求回溫下，能源類出貨占比由去年的逾 3 成，一舉擴增至 4 成規模。永冠原先將今年的出貨噸數目標，設定為年增 3 成至 17 萬噸，但在產能利用率持續擴增下，已將出貨噸數目標上調至 17.6 萬噸，其中，主要成長動能便是來自能源類產品。

獲利表現方面，永冠已與風電大廠取得漲價協議，第 2 季起平均銷售單價可望出現明顯漲幅，毛利率也將在漲價效益推升下回溫，獲利表現可期。