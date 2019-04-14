台股挺進前段波點套牢區 後市緊盯資金調節動向

台股靠著大型權值股支撐，加權指數在 10800 點徘徊震盪整，表現相對抗跌，上週指數上漲超過百點，周線收紅，投信認為，台股進入前段波點密集套牢區，短線恐有漲多籌碼換手壓力，但從結構與外資期權未平倉來看，多頭格局仍未完全消失，後市要緊盯資金調節動向。

根據證交所統計，外資在連續七天買超後、雖然連兩天反手轉賣，但 12 日又再轉為買超 14.25 億元，累計 4 月以來，外資買超台股近 280 億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資漲多獲利了結實屬常態，至於強制回補軋券行情進入尾聲，在股東會前 45 日的融券回補力道，對於中小型股的影響力應大於對行情的左右，建議可針對於全年展望良好的個股，利用市場籌碼面整理換手之際，進行二次布局。

廖哲宏表示，目前指數回升至去年第 3 季的反壓區恐陷入整理壓力，各期均線皆可視為支撐點，後市可留意回測均線時的量價反應來判斷市場心態；以基本面來說，隨著營收公布、財報陸續揭曉，以及重要法說將登場，指標企業對於第 2 季的營收季增率是否能站上兩位數將成市場焦點。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，加權指數進入 10,500 點至 11,000 點前波密集套牢區，今年以來主要帶動指數的光學權值、半導體權值，自 1 月法說會後市場大幅反映利空出盡，至今已分別上漲 30%、16.7%，要再領軍上攻可能還需更多利多消息。

從外資操作來看，目前期貨淨多單維持高檔水位，4 月現貨整體偏多操作，惟近日轉賣造成指數短線震盪，盤面轉由落後補漲的蘋概權值支撐，未來資金高檔調節動向是觀察重點。