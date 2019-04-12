達興材料Q1淡季不淡 營益率15.52% 稅前獲利1.76億元 年增16%

達興材料 (5234) 自結 3 月合併營業利益 5310 萬元，累計第一季營業利益約 1.74 億元，首季營益率約 15.52%，較去年同期成長 0.74 個百分點，自結首季合併稅前獲利 1.76 億，年增率 16.56%，每股稅前盈餘為 1.72 元。大陸 10.5 代線產能大開，陸系客戶撐腰下，達興材料首季營收淡季不淡，為 11.21 億元，係為連續七個季度保持 10 億元大關，季減率 5.7%，年增率 8.09%，以稅前盈餘 1.72 元來看，亦有機會連續七個季每股賺進 1 元水準。



達興材料 TV 面板 PSA 配向膜打破日商 JSR、Nissan Chemical 寡占格局，為去年營運成長動能所在，稅後淨利 6.55 億元，年增率 38.77%，每股稅後盈餘達 6.38 元，每股配發 5 元現金股息，均創下新高，所開發出第二代高附著 PSA 配向膜，今年上半年可望出貨，應用在窄邊框產品。



根據統計，2022 年大陸 8 代線以上將達 18 座，當中 8.5、8.6 代線有 13 座，10.5 代線有 5 座，達興材料有彩色濾光片 LCD PS 材料、Cell 液晶、PSA 配向膜以及 Array 製程銅蝕刻液等四大產品，尤其後面兩者主要競爭對手為日、韓等業者。