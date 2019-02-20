達興1月稅前獲利7225萬元 年增17.86% 連5個月獲利維持7千萬元以上

大陸面板產能大開，帶動材料需求成長，達興材料 (5234)1 月營收 4.05 億元，創下單月新高，月增率 4.41%，年增率 10.16%，自結 1 月稅前獲利 7225 萬元，係為自去年 9 月以來連續 5 個月保持在 7 千萬元以上，年增率 17.86%，單月每股稅前盈餘 0.7 元。達興材料所開發 TV 面板 PSA 配向膜打破日商 JSR、Nissan Chemical 寡占格局，成為全球第三大供應商，並領先兩家競爭對手，開發出第二代高附著 PSA 配向膜，今年上半年可望出貨，應用在窄邊框產品。



大陸面板市場成長，陸系客戶占達興材料比重由 2 成攀升到 26.2%，今年大陸大尺寸面板產能全球市占率達 45% 成長帶動下，陸系客戶比重有機會挑戰三成，除了 PSA 配向膜之外，連同彩色濾光片 PS 材料、銅蝕刻液 (Cu ETchant) 為面板材料三大成長動能。



陸系客戶比重攀高，先進面板材料導入效應，達興材料去年 11 月營收首度突破 4 億元，為 4.03 億元，9～12 月以來單月稅前獲利均保持 7 千萬以上，各為 7571 萬元、7319 萬元、7578 萬元、7479 萬元，今年達興材料 1 月營收 4.05 億元，營業利益 7204 萬元，營業利率 17.8%，自結 1 月稅前獲利 7225 萬元，連續 5 個月保持 7 千萬元以上。