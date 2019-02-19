新日興(3376)、台船(2208)、穩懋(3105)、智原(3035)、達興(5234)

新日興 (3376)：為樞紐大廠，切入蘋果 AirPods 外殼樞紐，受惠於新案拉貨開始啟動，加上一線手機品牌大廠準備推出折疊式手機，且法人看好 AirPods 前景，在投信積極買超下，股價一度攻頂，創下 2017 年 7 月 6 日以來新高。

台船 (2208)：獲離岸風電和國艦國造業務加持，歷經減資和兩階段增資後，今年目標力拚轉虧為盈。外資翻多買超，融資也連 5 日大增，股價反彈突破季線，盤中一度攻頂 29.35 元，日 K 連 3 紅，挑戰半年線及 30 元關卡。



穩懋 (3105)：居國內三五族晶圓代工龍頭，今年首季營運動能不佳，惟看好 5G 高頻、高速趨勢商機，下半年各項業務將回升，全年展望不悲觀。股價回檔至 10 日線附近整理，今日開高走高，重返 5 日均線之上，有利多頭續攻。



智原 (3035)：今年營運展望樂觀，尤其包括 NRE 與量產收入提升，預估全年業績有雙位數百分比增長，股價放量衝破半年線，飆上 48.85 元漲停板。



達興材料 (5234)：元月營收創下歷史新高，主要來自面板新產能大量開出，目前 PSA 配向膜已為全球第三大供應商，已開發出用於窄邊框的第二代產品，並可望於上半年出貨，業績成長可期。股價放量衝高，一度亮燈漲停 108 元。

