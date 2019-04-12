打破壽險業零配息！合庫金旗下合庫人壽擬配發現金股利2.08億元

合庫金 (5880) 旗下子公司合庫人壽打破壽險業「零配息」紀錄，昨 (11) 日董事會決議，去年盈餘配發現金 2.08 億元，恐成為今年唯一配發現金股利的壽險公司。金管會主委顧立雄日前呼籲金融業少發現金股利，更點名壽險業，因應新版國際財報準則 (IFRS17) 實施，應增提準備金以厚實資本。先前曾傳出合庫人壽及康健人壽送審現金股利案，不過金管會日前證實，尚未收到任何一家壽險公司申請發放現金股利，也一度傳出今年壽險業將創下「零配息」紀錄。



合庫金昨晚代合庫人壽發布重訊，董事會通過去年盈餘配發案，擬配發金額達 2.08 億元，恐怕是今年少數配發現金股利的壽險公司，惟實際配發金額仍須函報主管機關審核。



合庫金日前法說會指出，合庫人壽全年稅後純益 8 億元，較前年同期增加 2 千萬元，持續站穩金控主要收益的第二大子公司，惟獲利貢獻母公司較前一年減少 0.3 個百分點，每股稅後純益 1.19 元。